Décès d’Ibrahima Barrie: les quatre policiers prévenus plaident l’acquittement

Les conseils des quatre policiers prévenus dans le dossier relatif au décès d’Ibrahima Barrie ont plaidé l’acquittement, vendredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ce jeune homme de 23 ans est décédé dans une cellule de police en janvier 2021, à la suite d’un malaise cardiaque. Quatre policiers sont prévenus pour non-assistance à personne en danger.

“C’est un regrettable et dramatique accident, pas une bavure policière“, a plaidé le conseil de l’un des policiers. “Mon client et ses collègues ont immédiatement réagi et ils ont posé les gestes qu’il faut en appelant les secours. Mon client n’a par ailleurs aucune formation médicale et il n’avait jamais vu auparavant quelqu’un faire un malaise cardiaque. Pour établir qu’il y a eu non-assistance à personne en danger, il faut prouver que mon client a eu conscience du problème qui s’est posé et du péril grave qui menaçait la victime. Il faut prouver ensuite qu’il n’a pas eu l’intention de lui venir en aide. C’est la seule question juridique que le tribunal doit se poser“, a-t-il argumenté.

Ibrahima Barrie, un jeune homme âgé de 23 ans, avait été interpellé près de la gare de Bruxelles-Nord à Schaerbeek le 9 janvier 2021 parce qu’il filmait une intervention de police et parce qu’il avait tenté de s’enfuir lorsqu’une patrouille a voulu le contrôler. Il avait ensuite été emmené dans un commissariat de la rue de Brabant à Saint-Josse-ten-Noode. En cellule, il s’était effondré, victime d’un malaise cardiaque. Transporté à l’hôpital ensuite, il n’avait pas pu être réanimé.

Belga – Photo : Belga image