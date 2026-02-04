Début des inscriptions au Lycée Charles de Foucauld, la première école secondaire de Berchem : “Il était temps”

Depuis lundi, c’est le début des inscriptions en première secondaire. Grande nouveauté à Berchem-Sainte-Agathe : les inscriptions sont aussi ouvertes pour le futur Lycée Charles de Foucauld, dont la rentrée est prévue en août prochain. Ce sera la première école secondaire de la commune.

Le Lycée Charles de Foucauld, fait pour l’instant de préfabriqués, accueillait, dès ce matin 9h, des parents venus finaliser l’inscription de leur enfant. “On préfère l’inscrire ici, car c’est une nouvelle école“, nous explique un papa. “On croit, d’après ce qu’on a vu sur Internet, que ce sera une bonne école“.

Les tous premiers élèves de cette toute nouvelle école feront leur rentrée ici en août 2026. Il s’agit de la toute première école secondaire de la commune. “Il était temps“, réagit une maman. “C’était inquiétant parce que c’est mon troisième enfant et les deux autres ont dû être dispatchés dans les autres communes. C’est bien que pour le dernier il y ait une école disponible sur Berchem en français“, se réjouit-elle.

Les inscriptions courent jusqu’au 6 mars. En deux jours à peine, la première classe est déjà remplie. Les parents sont tous sur liste d’attente. “Si nous sommes incomplets, les parents qui ont déposé leur Formulaire Unique d’Inscription (FUI) chez nous seront inscrits automatiquement“, explique Luc Zomers, le directeur du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. “Si nous sommes complets, c’est-à-dire qu’il y a plus de demandes que de places disponibles, il y aura un calcul qui sera fait par la CoGI sur base de l’indice composite de chaque élève“.

L’équipe d’enseignants et la direction se constituent petit à petit. Pour ses deux premières années scolaires, l’école se limite à quatre classes. Elle devrait ensuite déménager dans un nouveau bâtiment : “Les méandres administratifs, les accords des politiques, les financements… Tout cela prend énormément de temps“, précise Luc Zomers. “C’est un projet qui a été initié il y a quatre ans maintenant et on n’est pas encore au bout. On vient de recevoir l’accord pour le financement définitif de l’école. C’est une démarche indispensable pour pouvoir avancer, acquérir le bâtiment, acheter le terrain et mener les travaux. Tout cela prend beaucoup de temps“.

Dans le scénario idéal, le Lycée Charles de Foucauld prendrait ses quartiers définitifs dans deux ans.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel