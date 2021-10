Début de la troisième édition du festival “I Love Science” ce vendredi 15 octobre

Les visiteurs pourront découvrir tout ce qu’il est possible de faire grâce aux sciences et aux nouvelles technologies.

Ouvert à un public âgé de 7 à 77 ans qui aiment les expériences surprenantes, le festival “I Love Science” s’adresse plus particulièrement aux jeunes. Des stands interactifs seront disposés pour l’événement avec pour thème : le drone (le public pourra piloter une de ces machines), la réalité augmentée, l’espace, les robots et les expériences environnementales. Les amateurs de phénomènes météorologiques pourront admirer ces éléments de la nature.

Chacun pourra également fabriquer des objets ou des produits, comme du désinfectant pour les mains à partir de déchets de cuisine ou encore construire un récepteur radio FM.

XperiLab.be

Ceux et celles qui le souhaitent pourront aussi embarquer dans un camion, XperiLab.be, composé de neuf petits laboratoires où il est possible de mener des expériences en biologie, chimie et physique.

Entrée et accès

L’entrée au festival I Love Science est gratuite et aucun ticket n’est nécessaire. Le Covid Safe Ticket sera par contre demandé pour les personnes de plus de 12 ans. Pour celles ne disposant pas ce pass sanitaire, un centre de testing sera installé à l’entrée du Festival pendant les heures d’ouverture. Ce test est gratuit pour les moins de 18 ans et coûte 15 euros pour les plus de 18 ans. Avant d’entrer dans le Palais 11, les gestes barrières ainsi que le masque sont d’application mais une fois à l’intérieur, les visiteurs peuvent retirer le masque et se croiser à moins de 1,5 mètre.

Le festival I Love Science se déroule dans le Palais 11 de Brussels Expo, situé avenue de Miramar, entrée D1, 1020 Bruxelles.

Heures d’ouverture

Vendredi 15 octobre : de 9h00 à 16h00

Samedi 16 octobre : de 10h00 à 18h00

Dimanche 17 octobre : de 10h00 à 18h00

Pour plus d’informations sur le festival, cliquez ici.

Y. Mo. avec Belga – Photo : ilovescience.brussels