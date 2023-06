Debarati Guha-Sapir, lauréate du prix Blue Planet : “Nous ne sommes pas préparés pour affronter les vagues de chaleur”

Debarati Guha-Sapir, chercheuse à l’UCLouvain va recevoir le prix Blue Planet, décernée par une fondation japonaise. Il récompense ses recherches sur les catastrophes naturelles en lien avec les changements climatiques et leurs conséquences sur les populations vulnérables.

Le 4 octobre prochain à Tokyo, Debarati Guha-Sapir va recevoir le prix Blue Planet 2023. Ce prix récompense des personnes qui ont résolu des problèmes environnementaux globaux.

“Avec mon équipe, nous avons travaillé depuis 40 ans pour apporter une base scientifique à la problématique environnementale“. Car en 1988, elle et son équipe crée pour la première fois une base de recensement des catastrophes naturelles connues dans le monde entier. “On est retourné dans le passé pour recenser le plus possible. Et maintenant, nous avons amélioré la qualité des données. Nous sommes devenu la plus grande source de données dans le monde.”

Si la quantité des données existentes entre 1900 et 1970 reste floue, les catastrophes recensées depuis sont alarmantes. “Dans notre base de données, environ 90% des événements sont d’origine climatique. Une petite portion, environ 10%, sont géologiques“.

Debarati Guha-Sapir précise également que notre zone géographique sera de plus en plus touchée par ces phénomènes naturelles. “Il y aura plus de vagues de chaleur, et nous ne sommes pas préparés à ça. Il y aura également plus d’inondations.”

Une interview de Murielle Berck pour le 12h30