De TikTok au ring : Vidal relève le défi de la World Catch League

Le TikTokeur bruxellois, suivi par plus de 500 000 abonnés, a accepté un défi hors du commun : participer à la plus grande compétition de catch en Belgique. “On m’a dit, tu as deux mois pour devenir catcheur pro et j’ai dit oui”.

Dans la salle, la tension monte. Pour son premier combat, Vidal peut compter sur le soutien de ses fans, présents en nombre dans la salle. “Il est sportif, il aime les challenges”, souligne l’un d’eux. Le jeune influenceur se montre concentré, assène des coups et encaisse, face à Aaron Ramy lors d’une confrontation intense.

Même si la victoire n’était pas au rendez-vous, l’influenceur a impressionné le public. À sa sortie du ring, plusieurs fans l’attendent : “Passer de YouTube au ring, peu de gens oseraient le faire”. Vidal, épuisé mais souriant confie : “Je suis cuit”.

Tout au long de cette aventure, il a filmé ses entraînements pour préparer une vidéo spéciale sur YouTube, pour qui sait, faire naître des vocations chez ses fans.

■ Reportage de Valentine Rolus, Charlotte Pire, Jim Moskovics et Stéphanie Mira