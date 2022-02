De Smet sur la limitation de l’indexation des loyers : “C’est faussement généreux”

Dans l’émission “+d’Actu”, François De Smet, président de DéFI revient sur la proposition de Nawal Ben Hamou, secrétaire d’État bruxelloise au logement.

La proposition vise à plafonner l’indexation des loyers dans le privé à 2% en 2022 au lieu des 5% prévus. Cette réduction a pour but de limiter l’impact de la hausse du prix du gaz.

Pour le président de DéFI, de bonnes choses ont été réalisées au niveau des logements, mais pourtant, des doutes planent sur cette proposition. “Nous sommes, c’est vrai, très réservés et des discussions sont en cours (…). Mais, très sincèrement le bilan en termes de logement, il est plutôt pas mal, notamment dans l’alliance entre public privé“.

François De Smet souligne que cette réduction de l’indexation est “faussement généreuse“ : “ça part de l’idée que tous les propriétaires sont riches et tous les locataires sont pauvres. Un locataire par exemple qui est fonctionnaire européen, il n’a pas de problème à payer l’éventuelle indexation, parce qu’en plus, tous les propriétaires n’indexent pas. En revanche, il y a des propriétaires qui sont pour la plupart à Bruxelles, qui font face à l’indexation du précompte immobilier, des matières premières… donc ce n’est pas si simple. C’est une mesure très généreuse qui a l’air surtout de com’ et qui est surtout très difficile à mettre en place. “

Les propositions de DéFI

Pour faire face à cette problématique entre la hausse de l’énergie et la difficulté des ménages à payer, DéFI propose deux approches : “Il faut faire deux choses. Peut-être d’abord régler les problèmes dont vous parliez de l’octroie de la location logements, la majorer ou l’indexe. Et puis de manière générale, on s’est beaucoup occupé des locataires, mais à Bruxelles, c’est 60% de locataire et 40% de propriétaires, et c’est trop faible. Il y a toute une série de gens qui voudraient devenir propriétaire, donc c’est la priorité“.

Ainsi, le blocage de l’indexation est toujours en discussion afin de rendre cette mesure juste. François De Smet compare cette proposition à celle d’Alexander De Croo, Premier ministre (Open VLD) sur le chèque énergie : “c’est un peu comme les 100 euros d’Alexander De Croo, ça a l’air général et généreux, mais dès que vous creusez, ce n’est pas très simple“.

Renouvellement du mandat ?

La décision concernant le renouvellement du mandat n’est toujours pas prise pour François De Smet. “Le mandat se termine en décembre / janvier, on va d’abord voir si je me représente. Comme toute décision, ça se pèse lourdement“.

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley