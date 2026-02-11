De plus en plus de seniors redoutent de devenir dépendants

Près de la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus craignent de devenir dépendantes des autres. Cette proportion a considérablement augmenté par rapport aux précédentes études où l’on tournait autour des 40% (en 2020 et 2022), selon la Fondation Roi Baudouin.

Le sondage réalisé auprès de plus de 2.000 seniors qui ne sont pas en situation de dépendance révèle que deux tiers ne sont pas encore préparés à leurs ultimes années. Pourtant, une personne bien informée peut elle-même prendre en main la fin de sa vie. La Fondation Roi Baudouin lance, en partenariat avec la fédération du notariat Notaire.be, une brochure pour les 60 ans et plus sur des thèmes comme le logement, les soins et l’héritage.

“Les gens reportent des décisions, mais il est parfois trop tard”, expose Saïda Sakali, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin. Elle constate que ce sont souvent les choix de logements qui sont posés dans la précipitation. Les formes alternatives de logement ou les logements individuels adaptés sont méconnus, selon elle.

Les Belges de plus de 60 ans semblent par ailleurs assez attachés à leur chez soi et environ la moitié d’entre eux ont une image négative des maisons de repos et de soins.

