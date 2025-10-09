De plus en plus de Bruxellois s’éloignent de la capitale pour acheter une maison

Les Bruxellois qui acquièrent une maison le font majoritairement en dehors de la Région, selon le dernier baromètre de la Fédération du notariat (Fednot). À l’inverse, ceux qui investissent dans un appartement privilégient très largement la capitale. Il s’agit aussi bien de résidences principales que de logements secondaires ou destinés à la location.

En 2024, 66,6% des Bruxellois devenus propriétaires d’une maison ont choisi un bien situé hors de Bruxelles, tandis que 85,7% des maisons vendues dans la capitale ont trouvé preneur auprès d’habitants bruxellois. Le mouvement s’inverse pour les appartements: 87,2% des acquéreurs restent à Bruxelles, qui concentre 77,5% du marché. En moyenne, un Bruxellois qui achète dans sa ville va payer sa maison moins cher qu’un non-Bruxellois.

Des maisons “plus spacieuses et plus abordables”

Par ailleurs, la part d’habitants de la périphérie venant acheter dans la capitale a reculé entre 2019 et 2024, passant de 12% à 10,4%. Lorsqu’ils se lancent dans l’achat d’une maison, seuls 33,5% des Bruxellois le font dans la capitale (pour un prix moyen de 568.732 euros). Une part de 36,9% s’installe au-delà de la périphérie, tandis que 19,3% choisissent la périphérie flamande (14 communes), 5,8% la périphérie wallonne (7 communes) et 4,6% les communes à facilités (6 communes).

“Les maisons, souvent plus spacieuses et plus abordables en périphérie, constituent un facteur important de départ hors de Bruxelles“, souligne Jean Martroye, notaire et porte-parole de notaire.be. Les acquéreurs d’appartements, eux, restent fidèles à la capitale: 87,2% d’entre eux ont acheté dans l’une des 19 communes bruxelloises (pour un prix moyen de 294.289 euros). Seuls 7,5% se tournent vers des communes situées au-delà de la proche périphérie.

Drogenbos et Tubize en tête

Les Bruxellois déboursent en moyenne moins que les non-Bruxellois lorsqu’ils s’installent dans la périphérie flamande ou dans les communes à facilités, mais davantage lorsqu’ils achètent en périphérie wallonne. Certaines communes voient plus de la moitié de leurs biens acquis par des habitants de la capitale: Drogenbos (69,4%), Linkebeek (64,4%), Kraainem (56,9%) et Wezembeek-Oppem (52,7%).

Dans le Brabant wallon, Tubize arrive en tête avec 35% des ventes réalisées auprès de Bruxellois, suivie de Waterloo (34,5%) et Rixensart (32,4%). Rebecq, en revanche, affiche la part la plus faible, avec 22,3% de biens achetés par des habitants de la capitale. Enfin, l’étude met en évidence un vieillissement progressif des acquéreurs bruxellois. En 2024, leur âge moyen atteignait 39 ans en périphérie flamande, 41 ans en périphérie wallonne et 40 ans pour ceux restés à Bruxelles. Pour les appartements, la moyenne s’élevait à 40 ans dans la capitale et à 45 ans en périphérie wallonne.

avec Belga