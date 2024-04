De plus en plus de Belges travaillent et sont diplômés de l’enseignement supérieur

La Belgique comptait 11.521.238 habitants au début de l’année 2021, soit une augmentation de 5,2% par rapport aux 10.951.266 de 2011. C’est ce que révèle mardi le Census 2021, le recensement de la population réalisé tous les 10 ans par l’office statistique belge Statbel. Il en ressort également que de plus en plus de Belges obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur et travaillent et que la proportion de résidents de nationalité étrangère a également augmenté.

Tous les 10 ans, ce Census dresse la carte de la population et des logements des Belges. Le recensement contient des données sur cinq thèmes principaux: la population résidentielle, les ménages, le logement, le marché du travail et l’éducation. Les chiffres montrent notamment que la population a augmenté de 5,2% entre 2011 et 2021, pour atteindre 11,5 millions d’habitants. Les cinq villes les plus peuplées sont restées les mêmes: Anvers (529.417), Gand (263.703), Charleroi (201.837), Liège (196.296) et Bruxelles-(Ville) (186.916).

La commune qui compte le moins d’habitants reste Herstappe (78). En 10 ans, la densité de population est passée de 356,8 habitants par kilomètre carré à 375,4 habitants par kilomètre carré. En termes de densité, certaines communes bruxelloises continuent à occuper la première place, avec celle de Saint-Josse-ten-Noode en tête (plus de 23.000 habitants au kilomètre carré). Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la densité de population diminue fortement, Daverdisse (Luxembourg) établissant le record à la baisse avec à peine 25 habitants au kilomètre carré. L’âge moyen des Belges est passé de 40,9 ans à 42 ans entre 2011 et 2021.

Davantage de diplômés

Traditionnellement, les communes côtières sont en tête de liste avec l’âge moyen le plus élevé, la palme revenant à Coxyde avec un âge moyen de 55,1 ans. Les plus jeunes se trouvent à Bruxelles et c’est Molenbeek-Saint-Jean qui devance les autres, avec sa moyenne d’âge de 35,2 ans. En termes de nationalité et de migration, les chiffres de 2021 montrent que 12,4% des habitants ont une autre nationalité, contre 10,1% en 2011. La proportion de résidents ayant une nationalité extérieure à l’UE est passée de 3,3% à 4,2% et celle de résidents nés à l’étranger a également progressé, de 14,4% à 17,7%. Si l’on considère uniquement la part des résidents nés en dehors de l’UE, on constate une augmentation de 7,5% à 9,8%. De plus en plus de Belges obtiennent par ailleurs un diplôme de l’enseignement supérieur.

Cette proportion a augmenté, pour s’établir à 31,8% en 2021, contre 27,8% en 2011. Cette proportion fluctue de 29% en Wallonie à 32% en Flandre, pour atteindre 38% dans la Région de Bruxelles-Capitale. Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise, détient le record avec 60,5% de ses habitants âgés de 20 ans et plus qui détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur. Plus globalement, une zone importante englobant le sud de Bruxelles, le centre du Brabant flamand et du Brabant wallon se différencie clairement du reste du pays en affichant des niveaux d’instruction élevés. Les chiffres sont également en nette progression en matière d’emploi.

Ixelles, championne des célibataires

Le taux d’activité des 15-64 ans, par exemple, est passé de 66,4% à 73% entre 2011 et 2021. Avec un taux d’activité de 66,5%, la Région bruxelloise comptabilise la plus faible proportion de population active, suivie par la Wallonie avec un taux d’activité qui s’élève à 70,7% et la Flandre avec un taux d’activité de 75,6%. À noter encore: le nombre de logements classiques occupés s’élevait à 4,9 millions, soit près de 385.000 de plus qu’en 2011. 57% sont situés dans le nord du pays, 32% au sud et 11% dans le centre. Cette répartition est similaire à celle de 2011.

Enfin, un peu plus d’un tiers des ménages du pays sont composés d’une seule personne, avec de fortes variations régionales : les ménages isolés représentent ainsi un peu moins de la moitié des ménages à Bruxelles, mais seulement 37% en Région wallonne et 32% en Région flamande. Au niveau communal, les communes bruxelloises se détachent clairement des autres. Ixelles remporte la première place car plus de 3 ménages sur 5 y sont composés d’une seule personne. Les villes de province connaissent également des chiffres élevés: Liège, Louvain, Gand, Anvers et, en Wallonie, l’ensemble des villes du sillon Sambre-et-Meuse. Toutes les informations sur le Census 2021 sont disponibles en cliquant ici.