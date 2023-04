De nouveaux radars seront installés dans l’année à Ixelles

La commune d’Ixelles souhaite sécuriser une série d’axes et de carrefours dangereux sur voiries régionales. Pour cela, de nouveaux aménagements sont prévus par Bruxelles Mobilité entre 2023 et 2024.

Depuis 2021, la plupart des voiries d’Ixelles sont limitées à 30 km/h. En effet, la Commune et la ministre de la Mobilité ont fait de la sécurité une priorité et souhaitent aller plus loin. Ainsi, Bruxelles Mobilité, la Police et le service Mobilité d’Ixelles ont travaillé ensemble pour identifier les endroits les plus dangereux afin de proposer des mesures physiques (coussins berlinois, aménagement de carrefour), préventives (afficheurs de vitesses) et répressives (radars verbalisateurs). Voici la liste des aménagements à venir :

Rue Gray : un radar répressif va être installé à hauteur de la Serre. Au niveau de la chaussée de Waterloo, un radar préventif afficheur de vitesses est prévu au croisement avec la rue Renier Chalon, ainsi qu’un agrandissement des oreilles de trottoir. Un autre radar répressif sera installé au n°606 (à hauteur du Quick). La chaussée Vleurgat se verra quant à elle, installée deux radars préventifs et l’ajout d’une signalisation école.

On continue avec l’avenue de la Couronne qui accueillera également deux radars préventifs à hauteur de l’École Sainte-Trinité Cardinal Mercier, un radar répressif au croisement de l’avenue Augustin Delporte et une mise 30 km/h de l’ensemble de l’avenue. Pour terminer, un radar répressif va être installé au niveau des nouveaux logements de la VUB, boulevard du Triomphe.

E.D – Photo : Bruxelles Mobilité