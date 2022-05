De Monaco à Montpellier en triathlon : le défi fou d’un Brabançon, pour aider les sans-abris bruxellois

Arnaud de Meester débutera son challenge au début du mois de juin.

C’est un triathlon de 453 kilomètres qu’Arnaud de Meester se prépare à réaliser, dès le 3 juillet prochain : l’ultra-triathlète brabançon, qui travaille dans le domaine événementiel et la communication, reliera ainsi la principauté de Monaco à la ville de Montpellier, en passant par Saint-Tropez. Et cela lors d’une course, surnommée “Azuroman”, mélangeant course à pied, natation et cyclisme.

L’aventure débutera, d’abord, par 120 kilomètres de course à pied “allant de la principauté de Monaco à Sainte-Maxime ; longeant la côté en passant par Nice et sa Promenade des Anglais, Cannes et son Boulevard de la Croisette, mais aussi Saint-Raphaël et Fréjus pour finalement arriver à Sainte-Maxime !“, indique Arnaud de Meester, qui enchaînera avec 33km de natation “en partant de la plage de la Croisette vers la plage des Grimaud à cinq kilomètres et demi, pour réaliser trois aller-retours“.

Au terme de ces deux étapes, c’est en vélo que le sportif achèvera les 300km restant à vélo : “la dernière étape et la plus longue ! 300km à vélo en partant de Saint-Tropez et ayant comme destination Montpellier. On quitte un peu la côté pour passer par des villes comme Le Val, Aix-en-Provence ou encore Arles“, explique le Brabançon.

Au profit des Infirmiers de rue

Si cette course représente un challenge personnel pour Arnaud de Meester, elle permettra aussi de récolter des fonds pour les Infirmiers de rue, une association bruxelloise qui aide les sans-abris de la capitale.

“Aider les personnes sans-abri devrait être une mission prise beaucoup plus au sérieux : c’est la raison pour laquelle Arnaud souhaite à nouveau soutenir l’association ‘Infirmiers de rue’ qui a pour objectif de mettre fin au sans-abrisme, et ceci au travers d’aides au relogement de personnes suivies et soignées, mais aussi de démarches administratives pour les patients et patientes“, nous indique-t-on.

Près de 500 euros ont déjà été récoltés en ce sens, grâce à la cagnotte en ligne lancée au nom du défi Azuroman.

D’autres défis déjà au compteur

L’ultra-triathlète n’en est pas à son premier défi : afin l’Azuroman, il a notamment réalisé d’autres ultra-triathlons, à l’instar des 666km de Knokke, le 666 Iceland Challenge, ou encore l’Enduroman. Aidé par des équipiers spécialisés dans les différents domaines (mental, ostéopathie, nutrition, cardiologie, technique, etc), ils ont aussi réalisé chez nous les 1000km à vélo, et remporté les 300km de vélo d’intérieur organisés par BasicFit Belgium.

