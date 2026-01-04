Passer la navigation
De Bruxelles à l’Élysée : l’étonnant parcours du DJ Elfigo, âgé de 14 ans

Coup de projecteur sur le jeune DJ bruxellois Elfigo.

Ce DJ bruxellois n’a que 14 ans, mais il fait déjà danser des foules entières. À Ibiza, où il vit désormais, mais aussi, plus surprenant, au Palais de l’Élysée, à Paris. Le président français l’a convié il y a quelques jours pour se produire à une réception officielle pour Noël. De retour à Bruxelles, une équipe de Bruzz l’ont rencontré.

■ Reportage E. De Feyter et Bruzz

