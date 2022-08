David Weytsman : “Le Petit-Château doit déménager le plus rapidement possible”

Le député bruxellois et chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles était l’invité de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu, ce mardi.

“On doit s’engager le plus rapidement possible à déménager le Petit-Château.” C’est la position défendue par le chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, sur le plateau de l’émission + d’Actu alors que les incidents se multiplient depuis le début de l’été et que le personnel a observé un arrêt de travail ce mardi midi. “Ce n’est pas convenable d’accueillir les personnes dans ces conditions-là et cela a un impact pour tout le quartier. Nous demandons que le centre d’enregistrement puisse aussi déménager. Il y a un dysfonctionnement général, il faut trouver une solution”, a plaidé l’élu libéral qui affirme avoir déjà interrogé le bourgmestre Philippe Close (PS) à ce sujet à plusieurs reprises sur ce sujet depuis 2019.



David Weytsman a également commenté les récentes déclarations des secrétaires d’État du gouvernement fédéral en charge de la Régie des bâtiments (Mathieu Michel) ou de l’Asile et de la Migration (Nicole de Moor) faisant état d’un projet de transfert de ce centre à Schaerbeek : « Si la construction d’un nouveau centre à Schaerbeek doit prendre plusieurs années alors, il faut très clairement que le centre d’enregistrement déménage le plus rapidement possible. On ne peut pas concentrer toutes les difficultés sur un seul quartier ».

Le Petit-Château accueille sur le même emplacement un centre d’hébergement et un centre d’arrivée, qui est le point de passage obligé de tout demandeur d’asile souhaitant entamer une procédure lors de son arrivée en Belgique.



