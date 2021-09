Dans le tunnel de la Porte de Hal, un exercice de crise plus vrai que nature a eu lieu cette nuit

Le dispositif de secours a été testé cette nuit.

Si vous avez circulé en voiture cette nuit, vous avez peut-être été confronté à un tunnel de la Porte de Hal fermé à la circulation… Car à l’intérieur, se déroulait un exercice de crise plus vrai que nature, afin de tester en conditions réelles le dispositif de secours du tunnel. L’exercice avait lieu en présence des différents acteurs impliqués si une telle crise devait avoir lieu : le SIAMU, l’aide médicale urgente, la police, la protection civile, la défense, la Croix-Rouge, Bruxelles Mobilité, la STIB et les autorités régionales et communales.

Concrètement, c’est à un carambolage impliquant plusieurs véhicules, faisant des blessés et entraînant un incendie dans le tunnel, que les différentes équipes ont été confrontées. Plus tôt, une vingtaine de carcasses de voitures avaient été installées dans le tunnel, ainsi que des mannequins.

Tester les procédures en cas de réel incident

L’objectif de l’exercice : tester les procédures d’alerte et d’intervention en cas d’incident majeur dans le tunnel, et ainsi garantir la sécurité des citoyens et des visiteurs. “Je suis convaincue que tout plan doit être testé pour être opérationnel. Le but de ce type d’exercice est justement de mettre chacun dans les conditions réelles d’une gestion de crise. Car pour veiller à la sécurité de tous, les professionnels du secteur de la sécurité et du secours doivent pouvoir appréhender le problème non seulement de leur point de vue mais aussi de celui des autres acteurs“, commente Sophie Lavaux, Haut Fonctionnaire et directrice générale de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS).

Les nouveaux équipements de sécurité et de secours avaient été installés lors de la rénovation du tunnel. “Nous mettons bien sûr au point des procédures et des plans d’intervention spécifiques. Des visites de repérage permettent également au personnel de se familiariser avec les sites et leurs équipements. Mais bien sûr, rien ne vaut une simulation grandeur nature. Nous avions déjà organisé un exercice pompier dans le tunnel en 2019, mais à moindre échelle“, indiquer également Tanguy du Bus de Warnaffe, officier-chef de services des Pompiers de Bruxelles.

La station Hôtel des Monnaies évacuée

La station de métro de la stib Hôtel des Monnaies avait été évacuée, dans le cadre de l’exercice. “L’incident s’est produit à une courte distance de la station. Se trouvant dans le périmètre de la police, il a été décidé d’évacuer la station. Le plan d’urgence interne de la STIB a été activé et un “chef incident” STIB a été nommé, qui, en étroite collaboration avec la police des chemins de fer, a dirigé cette évacuation des figurants dans la bonne direction“, indique une porte-parole.

Les procédures d’urgence internes de Bruxelles Mobilité ont également été testées.

