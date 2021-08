Cycloparking lance une campagne de promotion dans les stations Bourse et De Brouckère

Cette campagne de promotion concerne les grands parkings vélos sécurisés du centre de la capitale.

Une campagne publicitaire digitale sera diffusée pour rappeler l’existence et les avantages des parkings vélos des stations Bourse et De Brouckère. La campagne sera visible jusqu’à la mi-novembre sur Facebook, YouTube, Google Search et le Réseau Display de Google.

Les annoncent s’adressent aux riverains du centre-ville, aux étudiants et aux employés du quartier ainsi qu’à ceux qui fréquente les sites et événements culturels ou les espaces de commerce et de loisirs environnants. 610 places de stationnement protégées pour vélos et 18 places pour vélos cargo sont disponibles dans la station Bourse. Le parking De Brouckère offre 304. Actuellement 512 cyclistes se sont abonnés.

Des abonnements et des réductions

Un abonnement annuel est proposé aux cyclistes, qui bénéficieront d’une réduction de 50% jusqu’au 31 décembre prochain via le code promo CYCLO50. Il revient à 15 euros au lieu de 30 euros pour les nouveaux abonnés. Cette réduction est également valable pour le stationnement vélo au Park & Ride Ceria. Les places sont disponibles 24/7 à l’aide de la carte MoBIB.

Le Masterplan vélo

Le stationnement vélo sécurisé constitue un axe important du Masterplan vélo adopté par le gouvernement bruxellois début 2021. Parking.brussels a repris le 1er janvier 2021 la totalité de l’activité de Cycloparking, développé durant cinq ans avec le soutien du Fonds européen de développement régional (Feder) en partenariat avec l’ASBL Cyclo. Une nouvelle centrale de marché en équipements vélos pour les installations en voirie a été attribuée (box, consignes B+R, etc.) ainsi que pour les aménagements de parkings vélos hors voirie (locaux, etc.). Cette nouvelle centrale de marché est désormais accessible aux administrations bruxelloises et aux communes.

Atteindre 6.000 places de stationnement sécurisées en 2022

Parking.brussels a conclu un partenariat avec le gestionnaire de parkings bePark pour développer des parkings vélos d’une capacité de 68 places. Cairgo Bike participe également à ce projet avec la création de 167 places en dehors des box communaux. Deux consignes ont également été installées en janvier 2020 aux stations Roodebeek et Stockel, équivalant à 20 places. Deux locaux ont aussi vu le jour à Auderghem et Etterbeek équivalant à 50 nouvelles places, ainsi qu’un local privé de 12 places à Saint-Gilles.

Fin 2020, le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comptait 4.000 places de stationnement sécurisées pour vélos. Pour 2022, l’objectif est d’atteindre plus de 6.000 places.

Y. Mo. – Photo : cycloparking.brussels