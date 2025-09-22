Cyberattaque à Brussels Airport: des conséquences se font encore sentir ce lundi

À Brussels Airport, la cyberattaque force toujours les enregistrements manuels : des volontaires aident les passagers tandis que certains retards et annulations persistent.

Barbara scrute la moindre carte d’embarquement, elle est exceptionnellement steward aujourd’hui. Depuis samedi, les stewards aident les passagers à se diriger vers la bonne file pour les contrôles de sécurité. Elle décrit sa tâche en ce lundi toujours un peu spécial : “Les voyageurs ont soit un boarding pass digital et ils peuvent passer dans les portes de sécurité habituelles, soit un boarding pass manuel, là on les redirige dans la bonne file“.

“Chez Brussels Airport, on a une base de données de personnes volontaires, donc il y a des situations de crise comme aujourd’hui, on est appelé pour aider à certains moments de la journée“, justifie-t-elle.

Cela fait trois jours que l’aéroport de Bruxelles est confronté à des problèmes techniques en raison d’une cyberattaque qui cible le prestataire de services Collins Aerospace. Depuis, les enregistrements des passagers se font de façon manuelle avec des cartes d’embarquement manuscrites.

Encore quelques retards

Depuis samedi, la situation s’est améliorée pour de nombreux passagers : “On va aux bornes, on donne notre passeport, ils recherchent notre nom, vérifient qu’on a bien été enregistré, puis ils nous font le petit papier“, nous explique une voyageuse qui dit n’avoir entendu que “dix minutes, pas plus“.

D’autres ont dû patienter un peu plus longtemps que d’habitude : “Le personnel d’Iberia est arrivé deux heures avant le vol. J’ai attendu une demi-heure, mais il y avait des très longues queues. Il y a des gens qui probablement vont attendre au moins trois quarts d’heure“, assure un autre.

► Lire aussi | La cyberattaque qui a touché Brussels Airport n’a pas compromis la sécurité aérienne

Selon Brussels Airport, des retards de 30 à 60 minutes sont encore prévus ce lundi. Au total, une soixantaine de vols ont été annulés.

Mardi, environ 10 % des vols devraient être annulés. L’aéroport recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre s’y rendre et arriver à l’avance (2 heures pour les vols Schengen/3 heures à l’avance pour les vols hors Schengen) et de suivre les informations diffusées par l’aéroport pour se tenir informés.

“Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la cyberattaque dont il est question ici ne touche pas les systèmes de Brussels Airport, mais bien le système d’un partenaire externe“, précise Ariane Goosens, la porte-parole de Brussels Airport. “Donc pour nous, c’est très difficile de savoir quand la situation sera résolue. Mais nous sommes en contact avec notre partenaire externe“.

La police fédérale confirme l’ouverture d’une enquête. Outre Bruxelles, d’autres aéroports européens ont été touchés par l’attaque informatique, comme ceux de Berlin, Londres et Dublin.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Jacques Vermeer