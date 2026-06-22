Coupe du monde : les Diables partagent, l’Egypte gagne contre la Nouvelle Zélande

La Belgique a été tenue en échec 0-0 par l’Iran dans son deuxième match de la Coupe du monde de football, dimanche, à Los Angeles, dans le groupe G. Les deux équipes comptent 2 points au classement.

Les Diables Rouges, avec Romelu Lukaku de retour à la pointe de l’attaque, se sont heurtés à la défense iranienne et au gardien Alireza Beiranvand, auteur de plusieurs arrêtés déterminants. Ils ont également connu une grosse frayeur lorsqu’un but de Mehdi Taremi a été annulé pour hors-jeu après intervention du VAR en première période (25e).

Nathan Ngoy a été exclu à la 66e minute pour une faute sur Taremi, qui pouvait filer vers le but après une perte de balle du défenseur.

Malgré l’infériorité numérique, les Belges ont encore eu une grosse occasion en fin de match, mais Beiranvand a arrêté une demi-volée de Maxim De Cuyper (85e).

L’Egypte s’empare de la tête du groupe

L’Égypte a battu la Nouvelle-Zélande 1-3 (repos 1-0), dimanche à Vancouver (Canada), à l’issue de la rencontre de la 2e journée du groupe G de la Coupe du monde 2026 de football. Au but d’ouverture de Surman (15e) ont répondu les réalisations de Zico (58e), Salah (67e) et Trezeguet (82e).

Ce premier succès égyptien en quatre Coupes du monde (3 partages et 5 défaites jusqu’ici) permet aux Pharaons d’occuper la tête du groupe G et d’être quasiment assurés de jouer les seizièmes de finale.

Au classement, après le partage de la Belgique et de l’Iran 0-0 à Los Angeles, plus tôt dans la journée, l’Égypte possède 4 points et devance l’Iran 2, la Belgique 2 et la Nouvelle-Zélande 1.

Dans un match ouvert dès le coup d’envoi, le marquoir était défloré dès le quart d’heure lorsqu’un corner de Payne était repris de la tête par Surman (1-0).

Les All Whites, très bien organisés et très en jambes, pouvaient laisser l’initiative aux Pharaons. Ceux-ci, moins convaincants que face aux Diables Rouges, ne trouvaient pas les solutions en mesure de déstabiliser la double ligne défensive adverse. Un coup franc de Salah (35e) et une reprise de Ashour (45e+1), non cadrés, furent les seules actions notables.

De retour des vestiaires, les Égyptiens ont accentué leur pression. Ce furent pourtant les “Kiwis” qui se forgèrent la première opportunité sur une transition via une tête de McCowatt (52e).

Le match était relancé à la 58e, une reprise de la tête de Zico, mal jugée par Crocombe, ramenait l’égalité au score (1-1). Relancée, l’Égypte insistait et une jolie combinaison avec Zico permettait à Mo Salah de prendre l’avantage à la 67e (1-2). Obligé d’attaquer, les Néo-Zélandais laissaient des espaces à leurs adversaires. Sur un corner de Salah, Mahmoud Trezeguet surgissait et de la tête assurait la victoire de l’Égypte (1-3, 82e). Zizo aurait encore pu alourdir la marque mais Crocomber en décida autrement (90e+3).

Belga