Coupe de Belgique : Ostende élimine le RWDM et rejoint les demi-finales

Les deux autres quarts de finale qui devaient se jouer en parallèle (OH Louvain – Antwerp et Union Saint-Gilloise – Anderlecht) ont été reportées à cause des importantes chutes de neige sur le pays.

Ostende est le deuxième qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de football. Le dernier représentant de la Challenger Pro League a éliminé le RWDM 2-0, mercredi soir. Les deux autres quarts de finale qui devaient se jouer en parallèle (OH Louvain – Antwerp et Union Saint-Gilloise – Anderlecht) ont été reportées à cause des importantes chutes de neige sur le pays. Les Côtiers affronteront le vainqueur d’OH Louvain – Antwerp dans le dernier carré.

Après un peu plus de 25 minutes à se chercher, ce sont finalement les Kustboys qui ont ouvert le score. Sur une perte de balle dans la défense molenbeekoise à 20 mètres des cages, Ewan Henderson a envoyé une frappe peu puissante mais qui a trouvé le chemin des filets suite à une erreur de Guillaume Hubert (26e, 1-0). Le RWDM a tenté de répondre dans les minutes suivantes mais a cruellement manqué d’efficacité, en témoigne la frappe en première intention d’Ilay Camara qui a volé au-dessus du but sans vraiment faire peur à Brent Gabriël (33e). Sur une nouvelle tentative depuis l’extérieur de la surface, Daniel Perez a fait trembler le RWDM en frôlant le 2-0 avant la mi-temps (41e). Ostende a fait le break peu avant l’heure de jeu suite à une belle action collective. Sur un centre tendu à l’autre bout du rectangle de Massimo Decoene, Brent Laes a récupéré avec un beau contrôle de la poitrine avant d’envoyer une frappe imparable au fond des filets (59e, 2-0). Gueye a bien failli relancer le match quand il a devancé Gbriël, mais sa reprise de la tête était sauvée à même la ligne par Medley (86e). Dans les derniers instants, Laes a envoyé un nouveau tir puissant à bout portant mais Hubert a sorti un bel arrêt pour éviter le 3-0 (90e+2).

Belga