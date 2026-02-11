Coupe de Belgique : l’Union en position favorable avant sa demi-finale retour contre Charleroi

L’Union Saint-Gilloise aborde sa demi-finale retour de Coupe de Belgique en position favorable ce soir (20h30) face à Charleroi, avec l’avantage du terrain et après un partage 0-0 au Pays Noir la semaine dernière à l’aller.

Malgré une forme moins étincelante sur le terrain, l’Union maintient un excellent bilan chiffré dans les compétitions domestiques où elle n’a plus perdu depuis le 30 novembre dernier. À domicile, les Bruxellois n’ont même plus perdu un seul match en championnat ou en Coupe depuis la Supercoupe de Belgique (défaite 1-2 le 20 juillet 2025 contre le Club Bruges), ne cédant qu’un seul partage face à La Gantoise (1-1) le 6 décembre.

Charleroi vient pour sa part d’essuyer sa première défaite de l’ère Cornelis, samedi contre le Cercle de Bruges (3-4), et devra s’en relever. Les Zèbres rêvent d’atteindre la finale de la Coupe de Belgique pour la troisième fois, la première depuis 1993, et d’éventuellement soulever le premier trophée majeur de leur histoire.

Si Hans Cornelis, entraîneur principal des Carolos depuis le 10 décembre, reconnaît le statut de favori des champions de Belgique en titre, il ne veut en tous cas pas en tirer des conclusions définitives.

L’autre demi-finale retour opposera l’Antwerp à Anderlecht jeudi (20h30). Les Anderlechtois, en pleine crise, n’ont pas vraiment posé les jalons d’une qualification, même si à neuf contre onze, ils ont limité la casse à l’aller (0-1) laissant une porte ouverte, même si le match à lieu au Bosuil dans l’antre des Anversois.

La finale est programmé le 14 mai au stade Roi Baudouin à Bruxelles

Belga