Coup d’envoi des vacances d’été à Brussels Airport : 4,7 millions de passagers attendus

Brussels Airport devrait accueillir au total plus de 4,7 millions de passagers qui s’envoleront vers les 180 destinations au programme de cet été.

Dès ce vendredi, Brussels Airport s’attend à accueillir un nombre important de passagers avides de vacances et de découvertes. Près de 80.000 passagers (au départ et à l’arrivée) devraient ainsi transiter par Brussels Airport pour ce premier jour de vacances, suivi par un week-end également chargé avec respectivement 71.000 et 77.000 passagers pour samedi et dimanche.

Avec le lancement différé des vacances des écoles néerlandophones et francophones, Brussels Airport connaîtra également un second week-end de départs chargé les 7, 8 et 9 juillet où au total 231.000 passagers franchiront les portes. Au total, durant l’ensemble des vacances d’été, Brussels Airport devrait accueillir plus de 4,7 millions de passagers, soit 15% de plus qu’en 2022.

Mer, montagne ou city-trip ? En Europe ou sur d’autres continents ? Pas moins de 180 destinations seront desservies en direct cet été au départ de Brussels Airport par 58 compagnies aériennes. Les plus populaires restent les destinations classiques habituelles de l’été comme l’Espagne et les Iles Canaries, la Grèce, la Turquie, le Portugal, le Maroc, l’Italie, la Tunisie, les Iles du Cap-Vert et l’Égypte. A cette liste s’ajoutent les nouvelles destinations de la saison d’été, à savoir Shenzhen, Séville, Billund, Monastir, Oran, Bejaia, Constantine, Tlemcen et Toronto (à partir du 1er août).

Gérer les flux

Depuis plusieurs mois, différents dispositifs ont été mis en place pour organiser et fluidifier les flux de passagers. Trois nouveaux portiques seront installés au contrôle frontière pour les passagers avec passeport européen au départ vers les vols non-Schengen, mais aussi depuis peu pour les ressortissants anglais. Ce qui porte à 12 le nombre de portiques électroniques pour le contrôle des passeport.

Du personnel supplémentaire a également été prévu pour informer et guider les passagers dans le terminal. De la signalisation a été rajoutée à plusieurs endroits.

L’aéroport rappelle qu’il est important pour les passagers d’être bien préparés, d’arriver à l’heure et si possible, effectuer son enregistrement à l’avance. Pour cela, Brussels Airport a mis en place BRUce, un assistant virtuel qui informera en temps réel (sur WhatsApp ou Messenger) des mises à jour et informations sur le vol.

Et comme les vacances signifient également détente et plaisir et qu’elles doivent débuter dès l’arrivée à Brussels Airport, l’aéroport a prévu des décorations estivales un peu partout dans le terminal avec notamment des palmiers et des transats. Un photo challenge est aussi organisé avec des voyages à gagner à la clé. Enfin, comme les années précédentes, Brussels Airport s’est allié avec le festival Tomorrowland pour offrir plusieurs sets de DJ les 24 et 31 juillet au sein même du terminal, entre le Connector et la jetée A. De quoi créer une ambiance festive !

La rédaction | Photo : Belga