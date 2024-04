Brussels Airlines et Tomorrowland dévoilent “Amare”, leur nouvel avion

La compagnie aérienne Brussels Airlines et Tomorrowland ont dévoilé jeudi un tout nouvel avion aux couleurs du festival de musique électronique. L’Airbus A320neo, baptisé “Amare”, comme son prédécesseur, transportera cet été plus de 14.000 personnes à l’occasion de l’événement musical.

Brussels Airlines et Tomorrowland collaborent depuis 2012. Cinq années plus tard, les partenaires inauguraient leur premier avion, “Amare”. Son successeur est désormais prêt, mais avec une nouveauté. “Amare est le premier avion à intégrer la réalité augmentée sur son fuselage. L’aigle (représenté sur l’avion, NDLR) prend vie lorsqu’on le scanne à partir de certains réseaux sociaux, comme Instagram et TikTok”, a expliqué Tomorrowland dans un communiqué.

La compagnie aérienne et Tomorrowland ont également profité de l’occasion pour annoncer la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2028. Ils ont en outre souligné l’importance de rendre les vols qu’ils organisent ensemble plus durables. “Le nouvel Amare est le deuxième A320neo flambant neuf qui a rejoint la flotte de Brussels Airlines en décembre 2023”, est-il précisé dans le communiqué. “Il émet jusqu’à 20% de dioxyde de carbone (CO2) en moins et jusqu’à 50% de bruit en moins que ses prédécesseurs.”

Les partenaires ont également indiqué compenser “les émissions des vols en utilisant du carburant d’aviation durable et en investissant dans des programmes qualitatifs de réduction des émissions de CO2”. L’avion assurera des vols commerciaux dès vendredi.