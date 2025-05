Couleur Café ajoute 22 noms à sa programmation

L’événement se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 juin dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium.

Le festival de musiques du monde et urbaines Couleur Café a ajouté vendredi 22 noms à sa programmation. L’artiste belge Baloji ouvrira la Red Stage vendredi avec une musique mélangeant afrobeat, hip-hop, électro et rythmes congolais. Il sera suivi par Kin’Gongolo Kiniata, un groupe jouant avec des objets recyclés. La “mother of afrorave” Toya Delazy, ainsi que Mala, figure incontournable de la scène dubstep, et le collectif Maraboutage se produiront également vendredi.

Sur la Black Stage les Belges Kevin Kofii et O’SIMMIE joueront en b2b (à tour de rôle). Samedi, Crystallmess qui avait partagé la scène de Coachella avec Frank Ocean en 2023, explorera les frontières entre techno, afro-trance et dancehall. Toujours dans le dancehall la chanteuse Bamby performera elle aussi au parc d’Osseghem.

Coté dub, Tippy et les Bruxellois Reggaebus Soundsystem figurent à l’affiche. Un b2b éclectique réunira Rrita Jashari, Clara! et Laryssa Kim. Sans oublier le collectif Niveau4 qui revient cette année encore avec 6 nouveaux talents: Drea Dury, K.ZIA, Camille Yembe, Gotti Maras, K1D et Bryan MG.

Dimanche, la journée prendra des accents reggae-dub avec une sélection d’artistes “de qualité”, annoncent les organisateurs. Seront notamment présents CHATON, Supa Mana, Docta G, le jamaïcain Micah Shemaiah. Reggaebus et Crucial Alphonso représenteront quant à eux la Belgique. Du côté de la Black Stage, Bambii et Blck Mamba réuniront Uk funky, amapiano et Baile dans un b2b entre Toronto et Bruxelles. Susobrino s’ajoutera lui aussi au line-up des Dj sets avec un mélange de cumbia et de reggaeton. Enfin, Sylvere et Missy Da Kunt du collectif LA CREOLE proposeront un set à la croisée des identités et des genres musicaux. Le duo franco-congolais Tshegue clôturera cette édition 2025 avec une performance afro-punk.

Belga