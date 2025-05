L’homme retranché pendant 10 heures sur un toit à Ganshoren inculpé et placé sous mandat d’arrêt

L’homme qui s’est retranché lundi sur le toit d’un bâtiment de Ganshoren a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt ce mercredi, annonce le Parquet de Bruxelles. Condamné plusieurs fois, il avait fui la police venue lui signifier une ordonnance de capture.

Ce lundi, un homme s’était retranché sur le toit d’un bâtiment à Ganshoren pendant près de 10 heures. L’incident avait donné lieu à un important dispositif policier déployé dans la zone et avait également perturbé le trafic de la Stib.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les policiers venaient signifier une ordonnance de capture à un homme, âgé de 26 ans, ayant fait l’objet de plusieurs condamnations. Dès leur entrée, il a pris la fuite par la fenêtre et s’est retranché sur le toit de l’immeuble. Durant près de dix heures, il a refusé de se rendre, et a jeté des cailloux sur les forces de police ainsi que sur des véhicules stationnés à cet endroit.

Après le renfort de douze patrouilles de la police locale, et l’appui de la police fédérale par hélicoptère, drone et négociateur, l’homme a finalement pu être interpellé vers 18h45. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles, qui a saisi une juge d’instruction du chef de rébellion armée, menaces et outrages. Ce mercredi , l’homme a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction.

