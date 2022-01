Coronavirus : six infographies pour visualiser les chiffres actuels

Pas toujours facile d’appréhender les chiffres communiqués quant à la pandémie : il vaut mieux, parfois, les rapporter à des capacités mieux connues.

Contaminations, hospitalisations, décès : chaque jour, les autorités communiquent les chiffres de l’évolution de la crise sanitaire dans notre pays. Alors que le variant Omicron prend de l’ampleur, et est devenu depuis une semaine majoritaire en Belgique, un impact certain se fait sentir, notamment sur les cas positifs détectés.

Cas positifs

Le 31 décembre (qui est le dernier relevé de semaine consolidé), on a recensé dans le pays 12.249 cas positifs au Covid, en une seule journée. À titre de comparaison, c’est à peu de choses près comme si la salle de spectacle de Forest National, et ses 8.400 places, était remplie chaque jour de personnes positives au Covid, capacité à laquelle se rajoute deux fois celle du Cirque Royal (2.000 places). On peut également comparer ce nombre de contaminations en Belgique à la capacité maximale du Stade Edmond Machtens, fief du RWDM à Molenbeek-Saint-Jean (12.266 places).

Si l’on limite ces chiffres sur ceux de la capitale, le jour de la Saint-Sylvestre ce sont 1.997 cas positifs qui ont été détectés à Bruxelles. Ici, c’est donc un peu moins de la capacité totale du Cirque Royal qui a été testée positive en une seule journée, ou un petit peu moins que celle de la salle Henry Le Boeuf, à Bozar, qui compte environ 2.100 places assises.

Hospitalisations

Si le nouveau variant Omicron semble avoir pour l’instant un impact limité sur les hospitalisations, les derniers chiffres des lits occupés par des patients soignés pour un Covid peuvent être mis en regard… avec deux références en matière de transports en commun !

Ainsi, ce mardi 4 janvier, 1.882 lits étaient occupés en Belgique pour soigner une infection au coronavirus : il s’agit là d’un peu plus de la capacité totale de passagers de trois Airbus A380, ces avions de ligne très gros-porteur, à deux étages, qui comptent un peu plus de 500 places assises… C’est aussi un peu plus que la capacité totale du grand auditoire de l’ULB, le Paul-Emile Janson et ses 1.500 places.

Tandis qu’à Bruxelles, avec 418 lits occupés mardi, on peut comparer ce chiffre, à peu de choses près, à la capacité en places assises de deux métros Boa de la STIB.

Décès

Enfin, si les décès sont globalement bien moins élevés que lors des premières vagues, on a compté lors de la dernière semaine de l’année (semaine 52, du 27 décembre au 2 janvier) 162 décès suite à une infection au Covid dans notre pays : si l’on reprend notre comparaison avec la flotte de la STIB, cela correspond exactement à la capacité en places assises de trois trams type 3000 de la société de transports en commun bruxellois.

De même, concernant les décès bruxellois, avec 27 morts cette semaine-là, la comparaison est vite établie avec une classe de bonne taille dans une école bruxelloise.

ArBr – Photo : Belga (illustration)