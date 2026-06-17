Contestation du secteur de l’enseignement : des étudiants et des professeurs créent un “Front uni des écoles supérieures d’art”

Un groupe d’étudiants et de professeurs d’écoles supérieures des arts (ESA) a annoncé mercredi la constitution d’un “Front uni des écoles supérieures d’art” dans la mobilisation contre les réformes de l’enseignement, récemment adoptées par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Le groupe estime que les seize établissements artistiques de la FWB seront particulièrement touchés, notamment par la hausse du minerval. Les directions des établissements de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Enseignement) et du réseau libre ont déjà indiqué qu’elles ne s’associaient pas à cette initiative.

Le “Front uni” avance que le minerval passera dans certaines de ses institutions de 350 euros à 1.194 euros par an et que les étudiants non européens devront débourser 5.369 euros pour une année académique, contre 4.175 actuellement.

►Lire aussi | 23 personnes, dont 17 mineurs, mises à disposition du parquet après les manifestations de la semaine dernière

Les membres du “front uni” revendiquent notamment l’abrogation du décret-programme 2, à l’origine des réformes dans l’enseignement, dans son entièreté, la démission du gouvernement de la FWB, un minerval gratuit pour tous les étudiants, qu’ils soient belges ou non, ou encore la gratuité des cours dans les académies à tout âge.

“Nous affirmons tout particulièrement notre solidarité avec les écoles de l’enseignement obligatoire en lutte depuis plusieurs mois, dont l’organisation constitue la colonne vertébrale de la mobilisation actuelle, et à laquelle nous nous joignons dès aujourd’hui : sur les piquets des écoles en grève et contre l’organisation des épreuves externes“, souligne le groupe.

Ce dernier dénonce également “les discriminations auxquelles font face les étudiants étrangers, en particulier hors-UE” et “les violences policières systémiques racistes, auxquelles font face les personnes mobilisées contre la réforme, en particulier les mineurs“.

Il appelle tous les étudiants, les enseignants, les membres du personnel administratif et les ouvriers des écoles supérieures d’art à rejoindre le Front uni, à se mobiliser et “à s’organiser en perspective de la rentrée de septembre“. Le “Front uni” appelle également l’ensemble de l’enseignement supérieur à s’organiser pour contrer cette réforme et à tendre vers un “boycott généralisé du minerval“.

►Lire aussi | Parents et élèves soutiennent massivement le mouvement de protestation des profs, selon une enquête

Les directions des écoles supérieures d’art du réseau libre ont précisé qu’elles ne s’associaient pas à cette initiative. Elles affirment ne pas être impliquées dans la rédaction ou le portage de cet appel. “Les directions et les PO (Pouvoir organisateur, NDLR) réaffirment leur attachement à un dialogue constructif et institutionnel, dans le respect des missions et du cadre de leurs établissements”, précisent-elles. Les directions des écoles supérieures des arts de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) abondent dans le même sens et précisent qu’elles ne s’associent pas à cette initiative.

Belga