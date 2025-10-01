Conflit israélo-palestinien : La majorité en FWB rejette la rupture de tout lien académique avec Israël

Sans surprise, la majorité MR-Engagés en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a rejeté, mercredi, en séance plénière du parlement, une proposition de résolution du PTB appelant l’entité à rompre tout lien académique avec Israël en raison de son intervention sanglante à Gaza.

Centré sur les compétences de la FWB, le texte de la résolution visait à mettre fin à tous les accords de coopération scientifique entre universités belges francophones et israéliennes.

Il appelait parallèlement le gouvernement d’Elisabeth Degryse à plaider au sein des instances compétentes pour l’exclusion d’Israël des grands événements culturels et sportifs internationaux, tels que l’Eurovision 2026 de la chanson ou l’Euro de football.

ou”Le boycott qu’on demande n’a rien de symbolique”, a plaidé durant les débats le député PTB Octave Daube. “Il est urgent que notre parlement agisse, en collaboration avec les recteurs et les rectrices des universités francophones” afin, notamment de lister les accords entre des universités belges et leurs homologues israéliennes, a-t-il insisté, soutenu par le PS et Ecolo.

“Nous ne pouvons pas rester sans réaction mais quelle est la portée de ce que nous pouvons mettre en oeuvre au niveau de la FWB?”, lui a répondu la cheffe de groupe MR Diana Nikolic. “Il s’agit de regarder la réalité et les compétences de la Fédération”, a-t-elle poursuivi en rappelant que le gouvernement fédéral a récemment adopté une position claire et un ensemble de sanctions envers Israël plus larges que les compétences de la FWB.

“Est-ce que couper tous les ponts serait productif? Tenter de peser n’est-elle pas une action aussi concrète, aussi courageuse dans la recherche de la paix qu’un tabula rasa laissant la société civile israélienne isolée? La question est ouverte”, a de son côté estimé Jean-Paul Bastin (Les Engagés) “L’opposition parlementaire a la liberté de proposition. La majorité a la faculté de l’action et la responsabilité qui va avec”, a-t-il conclu.