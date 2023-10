Conflit israélo-palestinien : des organisations appellent à manifester à Bruxelles

Une vingtaine d’organisations de la société civile organisent mercredi, devant le ministère belge des Affaires étrangères, un rassemblement pour réclamer un cessez-le-feu à la suite de la violente escalade du conflit israélo-palestinien, ainsi qu’une “action forte” de la Belgique et de l’Union européenne.

Le conflit israélo-palestinien s’est rappelé au monde ce week-end lorsque samedi, le Hamas a lancé une attaque massive et surprise sur le sud d’Israël, à laquelle l’Etat israélien a réagi en lançant une opération militaire sur la bande de Gaza. Plus de 500 personnes ont péri du côté palestinien tandis que les médias israéliens rapportent la mort d’au moins 800 personnes côté Israël. “Les violences dirigées contre des civils, qu’ils soient palestiniens ou israéliens, sont injustifiables, de même que toute violation du droit international humanitaire”, dénoncent les organisateurs du rassemblement, dont font partie l’Association belgo-palestinienne, Agir pour la Paix, le CNAPD ou encore l’Union progressiste des Juifs de Belgique (UPJB).

Blocus inhumain

Selon les signataires, cette flambée de violence doit cependant être analysée à l’aune du “régime colonial d’apartheid israélien”, du “blocus inhumain imposé depuis 16 ans aux 2,2 millions de Gazaouis” ou encore de “la colonisation de la Cisjordanie et le nettoyage ethnique des zones palestiniennes”. Les organisations de la société civile belge pointent également du doigt “l’absence de volonté de la communauté internationale de contraindre Israël à mettre fin aux causes profondes du conflit, singulièrement de la part des États-Unis et de l’Union européenne”. Les organisations demandent à la Belgique et à l’UE de “mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques pour une désescalade rapide de la violence et l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat” mais aussi “des actions fortes pour contraindre le gouvernement israélien à mettre fin aux causes structurelles de la violence”.

Les organisateurs requièrent aussi de la Belgique et de l’UE qu’elles soutiennent les droits du peuple palestinien et qu’elles garantissent sa protection. Le rendez-vous est donné mercredi à 17h00 devant le ministère belge des Affaires étrangères à Bruxelles. La manifestation est pacifique, insistent les organisations, qui préviennent que “toute manifestation d’antisémitisme ou de toute autre forme de racisme entraînera une exclusion du rassemblement”.