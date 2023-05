Concours Reine Elisabeth : quatre candidates belges pour la 10e édition

Cinquante-cinq candidats participeront dès dimanche à la 10e édition du Concours Reine Elisabeth dédié au chant. Quatre musiciennes belges sont en lice.

Pas moins de 412 jeunes chanteuses et chanteurs provenant du monde entier avaient soumis leur candidature. Soixante-huit candidats ont été sélectionnés mais certains ayant dû renoncer à leur participation, ils sont actuellement 55, dont 27 sopranos, 12 mezzo-sopranos, un contralto, quatre ténors, sept barytons et quatre basses. Quatre Belges ont été sélectionnées: Linsey Coppens (30 ans), Margaux de Valensart (32 ans), Kelly Poukens (31 ans) et Lotte Verstaen (27 ans). Toutes les quatre ont une jolie liste de concerts et de concours à leur actif. La première épreuve se tiendra ces dimanche et lundi dans l’emblématique Studio 4 de Flagey à Bruxelles.

Lors des sessions du concours dédiées au chant, les représentations des candidats sont plus courtes, car les chanteuses et chanteurs n’ont pas un programme aussi long que les instrumentistes. Il est donc possible d’organiser la première épreuve sur deux jours seulement. Même chose pour la demi-finale, qui se tiendra les 24 et 25 mai à Flagey avec 24 demi-finalistes sélectionnés par le jury. Pour la première épreuve et la demi-finale, les candidats interpréteront chaque fois deux pièces de leur choix, que ce soit un air d’opéra, une mélodie ou un lied (poème germanique chanté, NDLR). Les deux airs doivent être d’époques et de langues différentes et seront accompagnés au piano. À partir de la finale, du 1er au 3 juin au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, les 12 finalistes seront accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie sous la direction d’Alain Altinoglu. Le jury est présidé par l’organiste, compositeur et directeur d’opéra liégeois Bernard Foccroulle.

Chaque année au mois de mai, les épreuves du Concours Reine Elisabeth font vibrer la Belgique et le monde de la musique: tour à tour en piano, en violon, en violoncelle ou en chant, comme cette année. Initié par le violoniste belge Eugène Ysaÿe et la reine Elisabeth en 1937, le concours se veut un tremplin pour les jeunes virtuoses à l’aube d’une carrière internationale.

Belga