Concours de médecine à Brussels Expo : plus de 20% des inscrits ne se sont pas présentés

Près de 21% des candidats inscrits au concours d’entrée de médecine et de dentisterie organisé ce jeudi ne se sont pas présentés à l’épreuve, a indiqué jeudi soir l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares).

Sur les 6.674 inscrits, seuls un peu plus de 5.200 candidats se sont effectivement présentés jeudi matin à Brussels Expo où était organisé le concours.   Près de 21 % de personnes inscrites ont donc fait faux bond, malgré leur inscription d’un coût de 30 euros. Cet absentéisme est en hausse par rapport à l’an dernier. Il avait alors atteint les 15%.  Parmi les candidats présents, un peu plus de 3.600 étaient des résidents en Belgique, contre 1.660 non-résidents.

Comme de coutume, la participation fut majoritairement féminine: plus de 3.500 femmes contre environ 1.750 hommes seulement. Les candidats ont été soumis toute la journée de jeudi à 80 questions à choix multiple au total. Celles-ci ont évalué leur maîtrise de différentes matières scientifiques (chimie, biologie, physique et mathématiques) ainsi que leurs aptitudes de communication, d’analyse critique, d’éthique, etc. Les résultats seront communiqués aux candidats le 6 septembre prochain, et le 8 septembre à la presse.

Vu le contingentement des professions médicales, seuls les 1.648 candidats meilleurs classés seront admissibles aux études: 1.462 en sciences médicales et 186 en sciences dentaires. Les non-résidents ne pourront représenter plus de 15% des étudiants admis.

Belga

29 août 2025 - 06h59
Modifié le 29 août 2025 - 06h59
 

