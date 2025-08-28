Passer la navigation
Concours d’entrée en médecine et dentisterie : plus de 6.600 jeunes attendus à Brussels Expo

Plus de 6.600 jeunes sont attendus ce jeudi au Palais 5 de Brussels Expo pour le concours d’entrée en médecine et dentisterie, soit 2.000 de plus que l’an dernier.

Les candidats sont attendus dès 7h30 pour l’examen, programmé entre 9h30 et 17h00. Ils seront interrogés sur 80 questions à choix multiples réparties en deux grands volets. D’un côté, les matières scientifiques – chimie, biologie, physique et mathématiques. De l’autre, la communication et l’analyse critique de l’information.

A l’issue du concours, seuls 1.648 seront admis : 1.462 en médecine, 186 en dentisterie. Soit une centaine de places de plus que l’an dernier, après la décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’augmenter les quotas INAMI pour former davantage de médecins francophones. Parmi les candidats, environ la moitié vient de l’étranger. Mais la règle reste la même : seuls  15% d’entre eux pourront décrocher une place.

Les résultats sont attendus le mois prochain, en septembre.

A.C et rédaction

28 août 2025 - 07h20
Modifié le 28 août 2025 - 07h20
 

