Conclave bruxellois : les négociateurs se réunissent en plénière, ce que l’on sait

La fumée blanche est plus que jamais attendue à la rue d’Egmont et les signaux positifs sont de plus en plus nombreux. Les négociateurs en conclave se mettent d’accord sur plusieurs dossiers majeurs. Les bilatérales ont pris fin, apprend-on, les négociateurs se retrouvent à nouveau en séance plènière.

Depuis la fin de la nuit, les négociateurs n’étaient plus en séance plénière mais enchaînaient les bilatérales, parfois avec le formateur Georges-Louis Bouchez mais aussi, dans certains cas, directement de délégation à délégation.

D’après nos informations, la question des friches ainsi que plusieurs lignes budgétaires étaient encore à trancher ce matin. D’autres dossiers considérés comme épineux semblaient en voie de résolution. En début d’après-midi, ils se sont à nouveau réunis en séance plénière. Le MR et Les Engagés ont convoqué un congrès de participation ce jeudi soir, annoncent par ailleurs plusieurs médias.

Cette nuit, les négociateurs cherchaient encore un point d’équilibre sur la mobilité et sur l’application de la zone de basse émission (LEZ). D’après nos informations, la répartition des compétences n’aurait pas encore été abordée. La question de savoir si le CD&V pourra être membre à part entière du gouvernement (en théorie il n’y a que trois postes pour les néerlandophones) n’est pas encore tranchée.

► Lire aussi | Le conclave se poursuit d’arrache-pied via des bilatérales

Les négociateurs espèrent donc aboutir à un accord ce jeudi soir. Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a déclaré sur VRT1 que “l’objectif est de parvenir à un texte final aujourd’hui”.

La plus longue crise politique de l’histoire de la Région, et du pays, semble toucher à sa fin, mais rien n’est encore fait.

► Dossier | Tous nos articles sur les négociations bruxelloises

La rédaction – Photo : Belga Image