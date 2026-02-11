Conclave bruxellois : Bart De Wever accuse Frédéric De Gucht de “ramper devant le PS”

Les tensions montent entre la N-VA et Anders après l’ouverture de négociations bruxelloises sans les nationalistes flamands. Bart De Wever accuse les libéraux de renier leurs engagements

Les relations entre la N-VA et Anders se tendent toujours plus depuis l’invitation au conclave acceptée par les libéraux. Les déclarations de Bart De Wever dans un podcast de Het Laatste Nieuws en témoignent. Le Premier ministre s’en est vivement pris à Frédéric De Gucht et son parti, ainsi qu’à la perspective de percée des négociations sans la N-VA. Jusqu’ici, Anders refusait de rentrer dans un gouvernement bruxellois sans les nationalistes flamands.

Le Premier ministre en veut particulièrement au PS : “Je revis complètement 2010. Le cynisme invraisemblable du PS consiste à dire: “mal governo, non governo”. Nos électeurs ne s’en préoccupent pas, nous attendons simplement que la situation s’enlise pour obtenir ensuite ce que nous voulons.”

Bart De Wever poursuit en étrillant le président d’Anders : “Frédéric De Gucht a utilisé la formation à Bruxelles comme une campagne pour devenir président d’Anders qui aurait mieux fait de s’appeler “Hetzelfde”, “toujours la même chose”, c’est-à-dire ramper devant le PS“, a lancé Bart De Wever.

► Lire aussi | Formation bruxelloise : Frédéric De Gucht convaincu d’une “confiance renouvelée” avant l’entame du conclave

Le nationaliste flamand souligne également la responsabilité de l’Open VLD dans “le déraillement financier de Bruxelles“. “Ils ont toujours été en charge du Budget, et voilà que j’entends ce même homme hier à la télévision dire qu’il est à présent rassuré. Quel cynisme ! Franchement, je suis sidéré. Tout le monde s’est fait avoir à Bruxelles, et moi aussi“. Bart De Wever précise qu’il devra présenter son rapport à l’Europe. “Cette catastrophe bruxelloise figure aussi dans mes chiffres. Madame von der Leyen ne va pas dire : ‘Ah oui, ces milliards de déficit, je vous les pardonne, parce que ce sont des incapables Bruxellois.’ Non, elle va dire : ‘Désolé, réglez cela.’ Je dois donc simplement subir. Incroyable, non ?“.

Frédéric De Gucht : “Je comprends la déception de Bart”

Frédéric De Gucht a répondu à ces attaques sur VTM en disant qu’il “comprend la déception de Bart“. “À sa place, je serais moi aussi déçu, mais surtout envers mes partenaires de coalition. Nous faisons le choix d’une solution pour les Bruxellois et pour les navetteurs flamands qui viennent chaque jour à Bruxelles. Il est urgent, selon moi, de mettre en place un gouvernement doté de la pleine capacité d’agir. J’ai obtenu aujourd’hui, avec mon parti, la garantie que le PS est à l’écoute de nos exigences. Et j’ai même compris qu’il s’agissait des mêmes exigences que celles de la N-VA.”

► Voir aussi | Les négociateurs bruxellois sont arrivés au conclave, valise à la main : “J’ai des affaires pour trois jours”

Le libéral flamand conteste toutefois la conclusion selon laquelle il aurait abandonné ses principes : “Je constate que j’ai été le seul et le dernier à avoir défendu le parti du Premier ministre. Or, il y a quatre partenaires de coalition du Premier qui sont autour de la table et qui n’ont pas posé cette exigence“.

La rédaction – Photo : Belga Image