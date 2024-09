Communales 2024 : Seulement 28% des têtes de liste sont des femmes

DéFi et Ecolo, les bons élèves

Dans les partis traditionnels, les femmes sont peu présentes. Les Engagés n’a placé que 3 femmes tête de liste sur 14. Le MR est à 23% et le PS, 26%. On s’aperçoit qu’historiquement, les socialistes ont du mal à placer des femmes en haut de liste.

Chez Ecolo, on veille à une parité sur la Région bruxelloise. Ainsi, les verts ont 47% de femmes tête de liste. Chez DéFi, la même règle n’existe pas, mais les amarantes sont presque à la parité avec 45%. Un peu par hasard.

“Il faut aussi se rappeler que les élections communales sont des élections très personnelles”, explique la politologue de l’ULB, Emilie Van Haute. “Il est donc compliqué de se faire connaître et bien souvent, la première place n’est prise que lorsque la tête de liste historique arrête la politique.”

Quelles sont leurs chances de devenir bourgmestre?

Si on pousse un peu plus loin l’analyse, on se rend compte que les quelques cheffes de file sont rarement en position de devenir bourgmestre. En étant optimiste, nous pouvons estimer que six communes pourraient être techniquement dirigées par des femmes en décembre prochain. Il s’agit de Nadia Kammachi (Ecolo) pour Anderlecht, Valérie Glatigny (MR) ou Sophie de Vos (DéFi) à Auderghem, Séverine de Laveleye (Ecolo) à Forest, Claire Vandevivere (Les Engagés) à Jette, Catherine Moureaux (PS) ou Gloria Garcia Fernandez (MR) à Molenbeek et enfin, Catherine Morenville (Ecolo) à Saint-Gilles.

Si on affine au regard des résultats des élections de juin dernier, nous pourrions même ne retenir que les communes d’Auderghem, Jette et Molenbeek, soit des communes qui sont déjà gouvernées par des femmes. Les bourgmestres sortantes pourraient être reconduites, mais aucune nouvelle figure ne semble pouvoir émerger, sauf surprise à la sortie des urnes ou dans les alliances.

Rappelons tout de même qu’au lendemain du scrutin d’octobre 2018, seule Catherine Moureaux a été désignée comme bourgmestre. Sophie de Vos, Mariam El Hamidine (Ecolo) pour Forest ou encore Claire Vandevivere ont pu ceindre l’écharpe maïorale qu’après le départ des bourgmestres historiques, à savoir Didier Gosuin et Hervé Doyen qui les ont désignées comme leur successeuse.

“Le système de la tirette est efficace pour composer ensuite les conseils communaux et surtout les collèges dans lesquels un tiers des membres minimum doivent être de l’autre sexe, mais cela ne vaut pas pour la place de bourgmestre”, ajoute Emilie Van Haute. De là à dire que les hommes n’arrivent pas à lâcher les postes de pouvoir, il n’y a qu’une écharpe.

Vanessa Lhuillier – Photo: BX1