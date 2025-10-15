Comment prévenir les intoxications au C0 ? Une campagne de sensibilisation est lancée

Invisible, inodore et potentiellement mortel, le CO provoque plus de 120 intoxications par an en Région bruxelloise. En 2024, quatre personnes sont décédées, indiquent les partenaires.

Une campagne de sensibilisation contre les intoxications au monoxyde de carbone (CO) est lancée ce mercredi par Sibelga, le Centre antipoisons, les pompiers de Bruxelles et Bruxelles Environnement.

“Le monoxyde de carbone est la principale cause d’intoxication mortelle signalée au Centre Antipoisons en Belgique, avec plus de 100 hospitalisations par an en moyenne. À Bruxelles, 2 à 3 personnes sont intoxiquées chaque semaine“, explique Jonas Van Baelen, pharmacien et expert au Centre antipoisons.

Nausées, maux de tête, perte de connaissance

Les symptômes vont des maux de tête et nausées aux pertes de connaissance. En cas de suspicion, il faut appeler immédiatement le 112. Le CO résulte d’une combustion incomplète (gaz, mazout, charbon).

Les risques proviennent surtout d’appareils mal entretenus (chaudières, chauffe-eaux, cuisinières, foyers), d’un mauvais tirage ou d’un manque d’aération, particulièrement en automne et en hiver. Environ 50% des cas surviennent dans la salle de bains.

“Le conseil principal est de réaliser le contrôle périodique PEB de la chaudière et du chauffe-eau par un technicien agréé repris sur les listes de Bruxelles Environnement“, souligne Christophe Danlois, expert PEB. Sibelga constate une hausse des installations à risque. “Nous voyons davantage d’installations non conformes, réalisées par des non-professionnels ou mal entretenues. Pour des raisons de sécurité, nous pouvons fermer préventivement l’arrivée de gaz jusqu’à la remise en conformité“, indique Delphine Raymond, responsable du Service Exploitation Gaz. “Ventiler régulièrement, ne pas obstruer les grilles et respecter l’entretien légal (annuel pour le mazout, biennal pour le gaz) sont essentiels“, rappelle le major Marc Baudhuin (Prévention, Pompiers de Bruxelles).

À l’entrée de l’hiver, le service Sensibilisation des pompiers propose des visites à domicile avec conseils. Un détecteur de CO est offert sur demande. Toutes les infos ici.

Belga