Les intoxications au monoxyde de carbone se multiplient

Douze personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO) dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, au cours de deux incidents distincts à Jette et à Laeken, indiquent lundi les pompiers de Bruxelles.

“Hier soir, vers 22h30, un SMUR et une ambulance ont été envoyés sur l’avenue Levis Mirepoix à Jette, pour un grave problème de santé chez un enfant“, indique le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. “En entrant dans l’habitation, le détecteur de CO des secouristes s’est immédiatement déclenché. Toute la famille, composée des deux parents et de cinq enfants, a été transférée à l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola. Deux des enfants ont été gravement intoxiqués, mais leur pronostic vital n’est heureusement pas engagé.” L’utilisation d’un barbecue à l’intérieur de l’appartement se trouvait à l’origine des émanations de monoxyde de carbone. L’habitation était par ailleurs chauffée à l’aide de réchauds portables, sans raccordement à une cheminée.

Quelques heures plus tard, vers 02h10, les pompiers ont dû se rendre à Laeken pour contrôler les taux de CO dans une habitation à Laeken. “Le père de famille a expliqué qu’il avait emmené l’un de ses enfants aux urgences plus tôt dans la nuit en raison de maux de tête, de vomissements et d’un malaise généralisé, soit les symptômes classiques d’une intoxication au CO“, a indiqué M. Derieuw. “Du monoxyde de carbone a été détecté dans le sang de l’enfant et il a été conseillé au père de faire sortir toute sa famille de la maison et d’appeler les pompiers via le 112. Les relevés de CO effectués sur place se sont par la suite révélés positifs. Les parents, un fils adolescent et un fils adulte ont dès lors également été évacués vers l’hôpital. Heureusement, leur pronostic vital n’est pas engagé.” Deux autres membres de la famille, qui s’étaient rendus sur place plus tôt dans la journée, ont été invités par téléphone à se rendre au service des urgences pour des examens de contrôle. Une mauvaise évacuation des gaz de combustion de la chaudière se trouvait dans ce cas-ci à l’origine de l’intoxication.

Belga