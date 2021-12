Comment combattre l’isolement durant le blocus

La semaine prochaine, les étudiants du supérieur vont rentrer en blocus. Avec la crise sanitaire, les conditions d’études ont dû s’adapter. A l’UCLouvain, des étudiants ont créé une bibliothèque virtuelle.

Il s’agit d’une réunion Teams à laquelle tous les étudiants peuvent se connecter toute la journée. Ils se voient et peuvent étudier ensemble. “Cela permet de mieux se concentrer en voyant les autres travailler également, explique Jean-Baptiste Demoulin, coordinateur de l’enseignement sur le campus de Woluwe de l’UCLouvain. Ils ont aussi des moments de pause et des salles où ils peuvent se retrouver et échanger.”

L’université a aussi engagé des coachs professionnels pour aider les étudiants dans leur organisation. De manière plus ludique, elle a aussi mis en place un calendrier de l’avent virtuel. Chaque jour, les étudiants ouvrent une case et reçoivent une onde positive, un conseil.

“Nous avons constaté que beaucoup d’étudiants abandonnent à cause de la crise sanitaire. Leurs conditions de vie ont changé, sont plus complexes financièrement et certains ne peuvent plus venir. En plus, d’autres sont en burn-out et nous avons constaté un taux d’abandon plus important cette année. C’est pour cela que nous avons décidé de réagir en leur proposant un encadrement.”

■ Interview de Jean-Baptiste Demoulin, coordinateur enseignement au campus de Woluwe-Saint-Lambert de l’UCLouvain.