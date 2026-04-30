Comeos plaide pour interdire la vente de tabac aux jeunes en Belgique

La fédération du commerce et des services Comeos appelle le gouvernement fédéral à imiter le Royaume-Uni et à ne plus permettre aux consommateurs nés à partir du 1er janvier 2009 d’acheter des cigarettes, rapporte Le Soir jeudi.

“Cette idée d’interdiction générationnelle nous a inspirés. Nous appelons notre gouvernement fédéral à mettre en place le même dispositif en Belgique”, a déclaré Laura Nivesse, directrice des affaires publiques de Comeos. Cette dernière fédère le commerce organisé en chaînes, à savoir les supermarchés, certaines enseignes de librairie et les boutiques attenantes aux stations-service.

Outre la responsabilité sociétale du secteur, la motivation des membres de Comeos réside aussi dans le fait de mettre fin à l’incertitude planant sur la vente de tabac dans les commerces de plus de 400 m2. La loi du 24 mars 2024 interdit aux grandes surfaces de vendre des cigarettes depuis le mois d’avril 2025. En novembre dernier, un arrêt de la Cour constitutionnelle, saisie par Philip Morris et Buurtsuper (l’union flamande des franchisés de la grande distribution), avait cassé cette disposition, tout en maintenant son effet jusqu’à la fin de cette année 2026. D’ici-là, le gouvernement Arizona doit trouver un mécanisme alternatif, non discriminatoire.

“Nous avons besoin d’un cadre légal clair et stable, soit tout l’inverse de la situation actuelle”, souligne Laura Nivesse. Comeos, mandatée en ce sens par ses membres, propose dès lors de concentrer l’interdiction sur un public cible – les jeunes, donc – pour l’ensemble des points de vente, quelle que soit leur taille.

Belga