Collecto n’a toujours pas repris du service

Depuis le premier confinement, le service de taxi partagé de la Région bruxelloise, Collecto, n’a toujours pas repris.

En 2019, Taxis Verts avait remporté le nouvel appel d’offres. La société doit donc exploiter Collecto pendant 5 ans. En janvier 2020, la Région disait mettre des mesures de sécurité supplémentaire suite à la plainte déposée par une étudiante de l’ULB pour abus sexuels.

►De nouvelles mesures pour mieux sécuriser les taxis Collecto

Deux mois après, le confinement a eu lieu et sans la reprise des bars et des boîtes ainsi que la présence du couvre-feu, le service de taxi collectif n’avait pas beaucoup de raison d’être.

Cependant, il n’a pas repris depuis la fin des mesures ni depuis la réouverture des boîtes de nuit le week-end dernier. La faute ne serait pas imputable aux mesures sanitaires mais à l’exploitant, à savoir les Taxis verts. Celui-ci serait assez frileux pour reprendre vu les conditions. “A cause des mesures sanitaires et de la distanciation sociale, nous ne pouvons pas reprendre le service, précise Jean-Michel Courtoy, directeur général de Taxis verts. Nous ne pouvons pas bénéficier du CST et nous ne sommes pas un transport en commun. A cause de la promiscuité, il est complexe de reprendre et je ne peux donner de date.”

Une réunion doit avoir lieu dans une dizaine de jour entre l’exploitant et le cabinet de Rudi Vervoort afin de voir quand le service pourrait reprendre mais un autre gros problème persiste. Il n’y aurait pas assez de chauffeurs pour assurer le service. Les mesures d’aide encore en vigueur ne poussent pas à la reprise d’activité.

V.Lh. – Photo: Belga/Thierry Roge