Collaboration entre l’ULB, la VUB et les universités cubaines sur l’intelligence artificielle

Il s’agit d’une mission officielle de la Région bruxelloise à La Havane pour promouvoir la collaborations entre l’ULB, la VUB et les universités cubaines dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la Smart City.

C’est accompagné des universités bruxelloises, l’ULB et la VUB, que le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a visité l’Université de la Havane (UH). Fondée en 1728, il s’agit de la plus ancienne et la plus grande des universités de Cuba.

L’intelligence artificielle au programme

Ce mercredi, l’ULB, la VUB et l’Université des Sciences Informatiques de la Havane (UCI) ont présenté un séminaire sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans différents domaines. Déjà engagées ensemble dans plusieurs projets en sciences informatiques et suite à la demande de professeurs de l’École de Médecine de l’ULB de collaborer avec des collègues cubains dans le domaine de la santé, les universités se sont retrouvées pour aborder ces thématiques.

C’est dans ce cadre que les Professeurs Anne Nowé et Hugues Bersini ont notamment présenté FARI (The Artificial Intelligence for the Common Good Institute), le centre commun ULB-VUB qu’ils co-dirigent. Le FARI a collaboré récemment avec les autorités de la Région bruxelloise pour développer un programme informatique utilisant l’IA pour accélérer la distribution des vaccins anti-Covid dans les centres de vaccination de la capitale belge mais aussi l’utilisation de l’IA dans l’accès à l’emploi et les problématiques environnementales.

Introduction du séminaire sur l’Intelligence artificielle appliquée dans plusieurs domaines dont la santé, en présence de la @VUBrussel et l’@ULBruxelles. #IA #Smartcity pic.twitter.com/eE0pNMv904 — Rudi Vervoort (@rudivervoort) November 10, 2021

Les académiciens Hugues Bersini et Anne Nowé ont aussi présenté un programme informatique développé par leur centre @brusselsfari, utilisant l’#IA pour accélérer la distribution des vaccins anti-covid dans les centres de vaccination en Région bruxelloise. pic.twitter.com/3zXFivPLEH — Rudi Vervoort (@rudivervoort) November 10, 2021

“Ce séminaire ainsi que les nombreux échanges qui ont eu lieu ces deux derniers jours ont permis d’initier ou de renforcer des projets qui rencontrent les objectifs communs des académiciens bruxellois et cubains : rapprocher les résultats de la recherche à la pratique et positionner encore davantage les universités en tant qu’acteurs de développement économique et social“, commente le cabinet de Rudi Vervoort.

Rédaction/Photo Twitter Rudi Vervoort