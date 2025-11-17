“Colis suspect” dans la station Parvis de Saint-Gilles: aucun explosif retrouvé, la situation revient à la normale

La Stib indique que la circulation des trams 4 et 10 a repris vers 19h15 entre Gare du Midi et Berkendael. La station de prémétro Parvis de Saint-Gilles est également rouverte au public après la levée du périmètre de sécurité.

Selon la police fédérale, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) a procédé un peu plus tôt à une explosion contrôlée du colis suspect découvert sur la mezzanine de la station. L’intervention a confirmé que le paquet ne contenait aucun explosif.

L’alerte avait été donnée vers 16h25, entraînant l’évacuation de la station et la mise en place d’un périmètre de sécurité. La circulation des trams 4 et 10 avait été interrompue à 18h30 entre Gare du Midi et Berkendael.

