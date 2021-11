Cocoon, terre, jungle urbaine et vins : découvrez nos émissions Bruxelles vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Salon Cocoon

Pour démarrer la semaine, Charlotte Maréchal s’est intéressée au bilan du salon Cocoon, dont la dernière journée au Heysel était organisée ce lundi. Une édition 2021 belge et créative et l’occasion justement de rencontrer des exposants bien de chez nous. Des tabliers en cuir pour la saison des barbecues, de la décoration en bois de la Forêt de Soignes et en matériel de récup’, ou encore un meuble 3 en 1 qui se transforme pour les plus petits espaces. Dans Bruxelles vit !, on découvre les tendances déco et maison 2021.

“Les Semeurs” à la Fondation Thalie

Mardi, direction Ixelles et la Fondation Thalie. Une maison particulière, rénovée et transformée en espace d’exposition, de résidence d’artiste et d’événement. Nous y découvrons l’exposition « The Sowers – Les semeurs », qui veut créer un dialogue entre la terre et la trame avec le travail de 26 artistes. L’occasion pour nous de découvrir la fondation, créée en 2014 par Nathalie Guiot, mais aussi 3 artistes qui travaillent en Belgique : Elise Peroi, Léna Babinet, Alexander Marinus. Une exposition à découvrir jusqu’au 5 décembre prochain.

L’espace de co-working pour femmes Womade

C’est un environnement 100% féminin qui accueille Bruxelles vit !, ce mercredi. Womade est une jungle urbaine à la déco cosy et très Instagramable, mais c’est surtout un espace de co-working réservé aux femmes entrepreneurs. Un endroit où la bienveillance et la douceur règnent et où l’échange d’expérience et de connaissance est encouragé. Dans Bruxelles vit, on rencontre Alba Pregja, créatrice de cet espace, mais aussi Lucy Hardy, Sabrina Azouza, Coraline Brodkom et Michelle d’Herde. Toutes partagent au micro de Charlotte Maréchal leur expérience de l’entrepreneuriat de manière inspirante.

La semaine Vin’Tage

Six bars à vins et cavistes et six friperies locales se réunissent cette semaine pour former des duos d’ambassadeurs hybrides et proposer des ateliers de dégustation très stylés dans le cadre de la semaine Vin’tage.

L’occasion pour Bruxelles vit ! de découvrir les vins IGP Sud de France qui ont lancé l’idée. On rencontre Louis, Martin et Laure pour l’occasion. On vous fait vivre aussi une dégustation avec Eric Boschman !

Les Zaventem Ateliers

C’est dans les Zaventem Ateliers que la semaine de Bruxelles vit ! se termine. Charlotte Maréchal part à la rencontre de Lionel Jadot qui a mis en place cet espace de 6000 m² dédié à la création. Rencontre avec l’architecte d’intérieur, mais aussi avec d’autres créateurs présents dans les ateliers : le designer Pierre Coddens, la designer textile et brodeuse Aurelie lanoiselee, le studio de scénographie Studio Elementaires et la sculptrice Lila Farget.

