Cocof : Audrey Henry désormais chargé des infrastructures sportives et du transport scolaire

La Secrétaire d’État bruxelloise en charge de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de la Propriété publique et de l’Energie, Audrey Henry (MR), est désormais également en charge des Infrastructures sportives et du Transport scolaire, au sein du collège de la Commission Communautaire française, a indiqué son cabinet, jeudi après-midi.

Selon celui-ci, le secrétaire d’Etat libéral dispose ainsi désormais d’une responsabilité directe sur des matières proches des Bruxellois, “des leviers importants pour améliorer la qualité de vie” dans la capitale.

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Avec ces nouvelles responsabilités jusqu’ici aux mains de Boris Dilliès, Audrey Henry entend ainsi renforcer sa présence auprès des administrations, infrastructures et associations. La Cocof est compétente, à Bruxelles pour une série de matières liées au quotidien du million d’habitants francophones de la capitale, dans les domaines du social, de la santé préventive, de la formation ou encore du sport. Son action complète celle de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Belga