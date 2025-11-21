Climat : Flashmob des Grand-parents pour le Climat pour une politique climatique plus ambitieuse

Les Grands-parents pour le Climat s’investissent depuis des années dans la lutte contre le réchauffement climatique et la sensibilisation du public au phénomène. Vendredi matin, des dizaines de grands-parents ont donc participé à un flash mob, au son d’une musique entraînante.

Par cette action, ils entendaient dénoncer le fait que les pays signataires de l’Accord de Paris risquent de ne pas atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis.

Bien que l’Accord de Paris vise à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 °C, et idéalement à 1,5 °C, ces objectifs ne sont pas encore atteints, déplore le coprésident du groupe d’action, Bernard Hubeau. “À l’époque, il existait un large consensus pour limiter le réchauffement climatique. Dix ans après l’Accord de Paris, certaines choses se sont améliorées, mais bien trop peu. Il est impératif d’agir maintenant et d’accélérer le mouvement.”

“Tout est encore possible, la science le confirme”, poursuit l’intéressé. “Mais seulement si des mesures sont prises rapidement pour réduire drastiquement les émissions.” De plus, les mesures qui seront prises doivent être ‘climatiquement équitables’ “afin que personne ne soit oublié.

“Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat est regrettable”, mais “ne doit pas nous empêcher de faire le nécessaire”. “Nous devons agir immédiatement et contribuer à l’avenir”, conclut-il.

Belga