Climat : Bruxelles éteindra plusieurs monuments pour Earth Hour ce samedi

Lancée en 2007 par le WWF, l’initiative Earth Hour (“heure pour la planète”, en anglais) célèbre cette année ses 20 ans. Pendant une heure, des milliers de sites à travers le monde couperont symboliquement leurs lumières pour sensibiliser à l’urgence climatique et à la protection de la biodiversité. Selon les organisateurs, des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel à Paris, l’Opéra de Sydney ou encore le Colisée à Rome participeront aussi à l’action.

Pour le WWF-Belgique, cette édition 2026 intervient dans un contexte de pression croissante sur le climat et la biodiversité. “Earth Hour, c’est un appel à garder espoir. Des milliers de personnes agissent chaque jour pour changer les choses. Célébrons ces petites actions qui, ensemble, ont un grand impact”, a déclaré Déborah Van Thournout, directrice de la communication de l’organisation.

La Ville de Bruxelles a dit vouloir, par cette participation, réaffirmer son engagement en faveur de la transition écologique. “Earth Hour est bien plus qu’un geste symbolique, c’est un cri d’alarme face à l’urgence climatique”, a souligné l’échevin bruxellois du Climat, Frederik Ceulemans (Anders.). “Le 28 mars, éteignons nos lumières et rallumons la prise de conscience collective”, a-t-il ajouté.

En marge de l’extinction symbolique, le WWF-Belgique et la Ville de Bruxelles organiseront pour la deuxième fois une silent disco dans le bâtiment de la Bourse. Dès 20h30, des DJs y performeront en direct sur différents canaux audio accessibles au public via casque.

Belga