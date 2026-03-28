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Climat : Bruxelles éteindra plusieurs monuments pour Earth Hour ce samedi

 La Ville de Bruxelles participera ce samedi à l’opération mondiale Earth Hour en éteignant, de 20h30 à 21h30, l’éclairage de plusieurs monuments emblématiques de la capitale, dont la Grand-Place, le Brucity et l’Atomium. Une silent disco sera également organisée à la Bourse de Bruxelles, en partenariat avec le WWF-Belgique.

Lancée en 2007 par le WWF, l’initiative Earth Hour (“heure pour la planète”, en anglais) célèbre cette année ses 20 ans. Pendant une heure, des milliers de sites à travers le monde couperont symboliquement leurs lumières pour sensibiliser à l’urgence climatique et à la protection de la biodiversité. Selon les organisateurs, des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel à Paris, l’Opéra de Sydney ou encore le Colisée à Rome participeront aussi à l’action.

Pour le WWF-Belgique, cette édition 2026 intervient dans un contexte de pression croissante sur le climat et la biodiversité. “Earth Hour, c’est un appel à garder espoir. Des milliers de personnes agissent chaque jour pour changer les choses. Célébrons ces petites actions qui, ensemble, ont un grand impact”, a déclaré Déborah Van Thournout, directrice de la communication de l’organisation.

La Ville de Bruxelles a dit vouloir, par cette participation, réaffirmer son engagement en faveur de la transition écologique. “Earth Hour est bien plus qu’un geste symbolique, c’est un cri d’alarme face à l’urgence climatique”, a souligné l’échevin bruxellois du Climat, Frederik Ceulemans (Anders.). “Le 28 mars, éteignons nos lumières et rallumons la prise de conscience collective”, a-t-il ajouté.

En marge de l’extinction symbolique, le WWF-Belgique et la Ville de Bruxelles organiseront pour la deuxième fois une silent disco dans le bâtiment de la Bourse. Dès 20h30, des DJs y performeront en direct sur différents canaux audio accessibles au public via casque.

Belga

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