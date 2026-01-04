Passer la navigation
Clap de fin pour « Le Rdv des Amis » à Woluwe-Saint-Pierre

Après plus de cinquante ans de carrière, Salvatore Bongiorno, dit “Toto”, et son épouse Christine ferment leur restaurant Le Rdv des Amis. Ouvert il y a cinq ans à Woluwe-Saint-Pierre, l’établissement marque la fin d’un long parcours dans la restauration bruxelloise, après la Trattoria Bonjour Toto à Woluwe-Saint-Lambert et Il Milano di Toto à Zaventem.

Âgé de 66 ans, Toto évoque une décision mûrement réfléchie. “Je suis arrivé au bout d’une carrière. Le but, c’est de terminer ça en beauté”, confie le restaurateur, qui garde toutefois intacte sa passion pour la cuisine. Il envisage de continuer à cuisiner occasionnellement, chez des particuliers.

Figure bien connue de la gastronomie italienne à Bruxelles, Toto Bongiorno l’est aussi pour une autre facette de sa vie : ancien syndicaliste de la Sabena, il fut l’un des visages marquants de la contestation lors de la faillite de la compagnie en 2001. Avec la fermeture du Rdv des Amis, c’est une figure emblématique de la capitale qui tourne la page.

■ Reportage de Valentine Rolus, Arnaud Bruckner, Néo Fasquel et Stéphanie Mira

