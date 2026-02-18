Clap de fin pour le festival féministe FAME

Cette décision intervient en effet, explique le FAME (pour Festival where Arts Meet Empowerment), après trois semaines de négociations et de propositions d’adaptations au contexte budgétaire de la Ville.

La suppression totale des financements intervient en outre de manière inattendue, ajoute l’équipe organisatrice. La Ville de Bruxelles avait en effet annoncé, explique le festival, un budget en octobre 2025 (en baisse certes de 31% par rapport à 2025, et de 50% par rapport à 2024, NDLR). Malgré cette diminution, poursuit le festival, “le cabinet du bourgmestre (en charge de la culture) est revenu sur sa décision et a fini par annuler complètement le festival, après 4 mois de travail sur l’édition 2026.”

La décision de couper ces financements ne constitue pas un simple ajustement budgétaire, souligne le FAME. Elle représente un “acte politique clair” à savoir “celui de considérer la culture et le féminisme comme une variable d’ajustement”. Une vision “à court terme” fermement dénoncée par le festival, “car elle affaiblit le tissu culturel bruxellois et fragilise celles et ceux qui le font vivre”, conclut-il.