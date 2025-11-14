Circé : un centre de jour pour les femmes sans-abri menacé par la crise budgétaire

Il y a deux ans, l’ASBL L’Ilot lançait “Circé”, un centre de jour innovant, conçu pour et par des femmes en situation de précarité.

Un projet né d’un besoin criant : sortir ces femmes de l’invisibilité et de la rue.

Aujourd’hui, le centre accueille près de 70 femmes chaque jour, et plus de 500 depuis son ouverture.

“Nous offrons des services de première nécessité : repas, douches, laverie, et un accompagnement social pour réouvrir leurs droits”, explique Ariane Dierickx, directrice de L’Ilot.

Malgré cette fréquentation croissante, le centre, installé dans des locaux inadaptés sur le parvis de Saint-Gilles, est à bout de souffle.

“Nous avons acheté un bâtiment rue des Palais, à Schaerbeek, pour y déménager et offrir des espaces dignes, mais il faut des fonds pour le rénover.”

Circé est le seul centre de jour dédié aux femmes en région bruxelloise. “La fréquentation montre à quel point ce besoin était sous-estimé”, souligne Ariane Dierickx.

L’absence de gouvernement bruxellois a gelé l’indexation des subsides depuis deux ans, plongeant L’Ilot dans une précarité financière. “Nous subissons une inflation sur nos coûts, mais nos financements ne suivent pas”, détaille Ariane Dierickx. “Avec les annonces de coupes budgétaires pour 2026, des projets comme Circé, plus fragiles car récents, sont directement menacés. Cela pourrait nous forcer à revoir l’organisation de nos services, voire à en fermer certains.”

Pour lever des fonds, l’Ilot organise une soirée le 26 novembre au Centre culturel d’Uccle, autour de la pièce “Queen Kong”, un solo féministe mis en scène par Georges Lini.

“Cette pièce parle de liberté et d’émancipation, des thèmes qui résonnent avec notre travail à Circé”, explique Ariane Dierickx. “Elle aborde aussi la question de la sexualité, un sujet central pour les femmes que nous accompagnons, souvent victimes de violences.”

Un appel à la solidarité “Nous nous battrons pour sauver Circé, car ce centre est vital”, insiste Ariane Dierickx. “Mais sans soutien, même les projets les plus nécessaires peuvent disparaître.” La soirée du 26 novembre est une occasion de combiner culture et engagement : “Venez voir une pièce puissante et soutenez un projet qui change des vies.”