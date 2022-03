Cinquantenaire : son futur se dessine, à l’aube du Bicentenaire

À quoi ressemblera le Cinquantenaire en 2030 ?

Jusqu’ici, c’était plutôt au stade des grandes idées et des inspirations que l’on se trouvait, dans le cadre du projet au Cinquantenaire pour le Bicentenaire. Mais tout commence à devenir plus concret, avec une note que nos confrères du journal L’Echo ont pu se procurer : dans celle-ci, le comité de pilotage dévoile la vision qui devrait être présentée cette semaine au gouvernement fédéral.

Parmi les points soulevés, on retrouve notamment une volonté d’attirer plus de visiteurs, via la révision de certains musées jugés trop vétustes, l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité du site, etc. De manière plus pragmatique, la note évoque aussi la refermeture d’une partie de la trémie, et la création d’une agora contemporaine.

