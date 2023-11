Cinq projets de logement de groupes de personnes fragilisées approuvés par le gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi la sélection des cinq projets de la programmation bruxelloise du FEDER 2021-2027 pour quelque 8,7 millions d’euros.

Ceux-ci ont été choisis parmi ceux qui ont été proposés à la suite de l’appel à projets concernant le financement de nouvelles places de logement ou d’hébergement intégré dans des structures destinées à des publics fragilisés.

Ces projets viennent renforcer les politiques menées par le gouvernement bruxellois en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, le sans-abrisme et les assuétudes, a précisé le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l’issue de la réunion.

Le programme bruxellois FEDER, soutenu par l’Union européenne à hauteur de 121,3 millions d’euros, s’élève à plus de 300 millions d’euros, destinés à soutenir et développer des projets et investissements d’intérêt régional, à réaliser d’ici fin 2029.

Comme le précédent programme FEDER, l’innovation et le soutien des PME continueront d’être des axes de la nouvelle programmation. Conformément aux priorités définies par l’Union Européenne, le gouvernement régional bruxellois a également choisi d’investir dans les économies d’énergie, dans la numérisation des services publics et dans les équipements collectifs notamment ceux des quartiers en difficulté et en pénurie d’infrastructures collectives.

Un appel à projet a été lancé en janvier 2023 spécifiquement pour augmenter le nombre de places d’accueil, sur l’ensemble du territoire régional, pour des publics fragilisés pour lesquels les solutions de logement classique ne répondent pas ou mal à leurs besoins.

L’appel avait pour groupe cible des personnes en situation de handicap, des jeunes enfants et des jeunes en situation d’errance et/ou de rupture familiale, des publics confrontés à des situations de détresse physique, psychologique, économique, et des publics précarisés.

Ces 5 projets sélectionnés devront être mis en œuvre au plus tard pour le 31 décembre 2029 et être opérationnels pour début 2031.

Belga – Photo : Belga image