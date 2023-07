“Cinq Bruxellois suspectés de viol, d’enlèvement et de mauvais traitements, jugés à Malte”

Cinq jeunes bruxellois sont actuellement jugés à Malte pour viol, enlèvement et mauvais traitements, rapportent plusieurs médias qui se réfèrent à la presse maltaise. L’un d’eux aurait violé une Française de 17 ans. Les cinq individus auraient également kidnappé, agressé et volé l’ami de la jeune fille âgé de 16 ans.

L’adolescente sortait d’une relation avec un jeune Belge de 20 ans à Malte. Vendredi dernier, ils s’étaient rencontrés pour éventuellement renouer, mais lorsque la jeune femme a appris que son ex avait une nouvelle petite amie, elle est partie en colère.

Le lendemain soir, accompagnée d’un ami âgé de 16 ans, elle a revu son ex avec sa nouvelle petite amie dans une boîte de nuit à Zebbug. Vers cinq heures du matin, alors qu’elle voulait prendre un taxi pour rentrer, son ex lui a proposé de l’accompagner. Dans le véhicule, il lui aurait fait boire une boisson très alcoolisée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Elle se serait réveillée à Sliema dans l’appartement de son ex qui était en train de la violer pendant que ses amis filmaient la scène.

Ces derniers y auraient aussi emmené de force son copain de 16 ans et l’auraient maltraité pendant des heures. De plus, ils auraient tenté d’acheter un sac à main de luxe d’une valeur de 2.000 euros avec le smartphone du jeune homme.

Les deux victimes n’auraient été relâchées que dimanche vers 13 heures après quoi elles se sont rendues à la police. Lundi soir, leurs présumés bourreaux ont été appréhendés juste avant de monter à bord d’un avion. Au tribunal, l’ancien petit ami et trois autres suspects âgés de 20, 18 et 17 ans ont plaidé non coupable. Le cinquième, âgé de 17 ans, a reconnu avoir agressé le garçon de 16 ans et a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis. Le procès se poursuit jeudi.

Belga

Photo Google Street View